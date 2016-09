Nemecký denník zverejnil komunikáciu dvoch teroristov

Je z nej zrejmé, ako sa oboch mužov, ktorí útočili v mene Islamského štátu (IS), ktosi snažil na diaľku ovplyvniť. Vyšetrovatelia vychádzajú z toho, že členovia IS cez internet vyhľadávajú osoby ochotné spáchať teroristický útok. Zdroj svojich informácií denník nespresnil.

Sedemnásťročný Riaz Khan A. prišiel do spolkovej republiky vlani a po nejakej dobe dostal ubytovanie u nemeckej rodiny neďaleko Würzburgu. Nikoho pritom nenapadlo, že mladík je fanatik, ktorý komunikuje s islamskou republikou a ktorý je schopný zaútočiť sekerou a nožom na cestujúcich regionálneho vlaku. Takto vyzerala podľa Süddeutsche Zeitung časť jeho komunikácia s človekom, ktorý bol podľa všetkého „inštruktorom“ IS: Zástupca IS: „S akou zbraňou plánuješ zabíjať?“ Riaz A.: „Nôž a sekera sú nachystané.“ Zástupca IS: „Brat, nebolo by lepšie to urobiť autom?“ Riaz A.: „Neviem riadiť auto.“ Zástupca IS: „Mal by si sa to naučiť.“ Riaz A.: „To trvá.“ Zástupca IS: „Škody by potom boli výrazne väčšie.“ Riaz A.: „Dnes v noci chcem prísť do neba.“

Dvojica bola opakovane v kontakte aj v deň útoku 18. júla. Riaz A. dokonca odoslal správu aj z vlaku smerujúceho do Würzburgu, v ktorom neskôr vážne zranil niekoľko ľudí. „Začínam,“ napísal. „Teraz sa dostaneš do neba,“ znela odpoveď.

Podobne komunikoval tiež atentátnik z Ansbachu Muhammad D., ktorý do Nemecka prišiel v roku 2014 zo Sýrie. Dvadsaťsedemročný muž, ktorý sa dvakrát pokúsil o samovraždu, chcel pôvodne zaútočiť na miestny hudobný festival. Aj on dostával rady cez internet. Muhammad D.: „Tá plocha bude plná ľudí.“ Zástupca IS: „Zabi všetkých vo veľkom priestore, tak aby ležali na zemi.“

Tiež Muhammad D. so svojím kontaktom komunikoval aj v deň útoku – 24. júla. Muhammad D.: „Festival skoro skončí a pri vchode je kontrola.“ Zástupca IS: „Nájdi si nejaké miesto a strať sa v dave. Dostaň sa cez políciu, bež a urob to.“ Muhammad D.: „Modli sa za mňa. Nevieš, čo sa so mnou práve deje.“ Zástupca IS: „Zabudni na festival a bež k reštaurácii. Človeče, čo je s tebou? Ja by som to urobil aj len kvôli dvom ľuďom. Ver Bohu a bež k reštaurácii.“

Výbuch bomby v batohu, ktorú podľa vyšetrovateľov Muhammad D. odpálil zrejme omylom, zranil 15 ľudí. Atentátnik pri ňom prišiel o život.