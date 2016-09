Orbán bojuje s migráciou už aj v učebnici

V odbornej verejnosti vyvolalo prepracované a aktualizované staršie vydanie moderných dejín Maďarska veľký rozruch. Opozícia žiada jeho stiahnutie.

Začiatkom septembra sa do základných škôl začali distribuovať knihy dejepisu, ktoré ho podľa týždenníka HVG opisujú ako „vodcu historických rozmerov“. V odbornej verejnosti vyvolalo prepracované a aktualizované staršie vydanie moderných dejín Maďarska veľký rozruch. Opozícia žiada jeho stiahnutie.

Pre Orbána to nie je premiéra. Stredoškoláci sa o 53-ročnom trojnásobnom predsedovi vlády, ktorý sa vo veľkej politike pohybuje vyše štvrťstoročia, učia už dávnejšie. Učebnica pre gymnáziá však nespôsobila taký škandál ako čerstvé vydanie určené pre ôsmakov základných škôl, ktoré ho glorifikuje ako „zakladateľa moderného Maďarska“.

Kritici knihu označujú za tendenčnú a zmienky o Orbánovi a jeho politických protivníkoch za nevyvážené a jednostranne zaujaté. Zostavovatelia do učebnice zaradili až tri jeho fotografie, pózuje na nich s bývalým pápežom Jánom Pavlom II. i s niekdajším slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom, s ktorým slávnostne otvárajú obnovený most medzi Štúrovom a Ostrihomom.

Kým Orbán na snímkach pôsobí ako rešpektovaný štátnik, jeho ľavicoví predchodcovia sú na malých portrétoch zobrazení ako nevýrazní stranícki aparátnici, pričom o expremiérovi Ferencovi Gyurcsányovi sa žiaci dozvedia len to, že pred príchodom do politiky „bol jedným z profitérov privatizácie“.

To, že sa v učebnici spomína Orbánov pamätný prejav na pohrebe exhumovaných pozostatkov Imre Nagya, komunistami popraveného premiéra z čias povstania z roku 1956, keď ako mládežnícky líder niekoľko mesiacov pred pádom starého režimu odvážne žiadal slobodné voľby a odchod sovietskych vojsk z Maďarska, autorom nik nevyčíta.

Pobúrenie však vyvolalo zaradenie rozsiahleho úryvku z jeho vlaňajšieho vystúpenia v Európskom parlamente, keď v Štrasburgu vysvetľoval, prečo mnohé západoeurópske krajiny majú ústretovejší prístup k imigrantom ako Maďarsko.

"Ako bývalým kolonizátorom im vždy bolo vlastné imperiálne zmýšľanie, pre ktoré je prílev masy ľudí z bývalých kolónií úplne prirodzený. Sú na to pripravení, žijú s tým, je to súčasť ich kultúry. Maďarsko nikdy nebolo takou krajinou a nikdy sa ňou nestane.

Pridržiavame sa názoru, že hodnotami Maďarska sú homogénnosť kultúry, spôsobu zmýšľania a civilizačné zvyky. Považujeme ich za dôležité a nechceme ich obetovať," môžu si prečítať 13– až 14-roční žiaci zdôvodnenie, prečo maďarská vláda odmieta prerozdeľovanie migrantov medzi krajinami EÚ.

Vzápätí v cvičení pod čiarou ich čakajú otázky, na ktoré majú odpovedať: „Čo si myslíš, prečo majú bývalé koloniálne mocnosti pristupovať inak k otázkam prisťahovalectva? Čo znamená slovo homogénnosť? Podľa tvojho názoru, do akej miery je Maďarsko homogénnou krajinou?“

V čase, keď Orbán už na prvú októbrovú nedeľu chystá referendum o odmietnutí presídľovania utečencov do Maďarska, práve pasáž týkajúca sa tejto témy vyvolala najbúrlivejšiu reakciu demokratickej opozície, vyzývajúcej na bojkot hlasovania. Socialistická predsedníčka parlamentného výboru pre kultúru Ágnes Kunhalmiová požiadala ombudsmana pre školstvo, aby sa zasadil za okamžité stiahnutie učebníc.

„Dospeli sme do toho bodu autokracie, keď Orbána glorifikujú v školských učebniciach a hlásajú jeho názory na migrantov. Aká je to vláda, ktorá svoju aktuálnu politickú kampaň nenávisti zapíše do knihy dejepisu?“ citoval denník Népszava Kunhalmiovú, podľa ktorej po zoštátnení vydávania učebníc do nich vládny Fidesz začal vpašovávať svoju ideológiu. Ako príklad uviedla, že v učebnici sa ako hlavný príznak politickej pravice spomína konzervativizmus a ľavice – radikalizmus.

Vážne výhrady majú aj odborníci. Predseda Združenia učiteľov dejepisu László Miklósi považuje za profesionálne neprijateľné zaradenie nielen rozsiahleho citátu Orbána v kontroverznej téme, ale aj následných otázok.

„Od zmeny režimu doteraz nič také nebolo, aby žiaci museli argumentovať v prospech slov úradujúceho predsedu vlády. K otázke môže žiak pristupovať iba tak ako premiér a ešte to má aj vysvetliť? To priam pripomína Rákosiho éru (maďarskú obdobu stalinizmu),“ povedal Miklósi pre portál Index.hu, ktorý článok publikoval pod ironickým titulkom: „Zdôvodni, prečo má Viktor Orbán pravdu!“