Trump v televíznej šou súhlasil, aby mu moderátor postrapatil účes

Fallon a Trump diskutovali v relácii aj o vážnych problémoch súvisiacich s prebiehajúcou predvolebnou kampaňou. Ku koncu relácie sa Fallon Trumpa spýtal, či mu môže vyviesť niečo hlúpe, kým ešte nie je prezidentom USA.

Na Trumpovu spresňujúcu otázku, o čo ide, Fallon odpovedal, že by mu chcel postrapatiť vlasy. Trump spočiatku vyzeral zaskočený, ale po chvíľke rozmýšľania súhlasil. „Dobre. O hodinu ma čakajú ľudia v New Hampshire. Dúfam, že to pochopia,“ povedal.

Fallon sa potom za búrlivého potlesku a hvízdania publika naklonil cez svoj pultík a Trumpov účes, ktorý je častou príčinou žartov a paródií, poriadne postrapatil.

Trump je známy svojím záujmom o televíziu a film. Istý čas mal dokonca vlastnú, vcelku úspešnú šou v televízii NBC. Okrem toho tento miliardár hral vo viacerých filmoch. V roku 2007 mu dokonca za jednu z jeho filmových úloh odhalili hviezdu na Chodníku slávy v Hollywoode.