Trump v prípade zvolenia zastaví zbližovanie USA s Kubou

Tie by sa mali týkať náboženskej a politickej slobody Kubáncov, ako aj prepustenia všetkých politických väzňov, informovala dnes agentúra AP.

Trump na mítingu v Miami prisľúbil, že „bude stáť po boku Kubáncov v ich boji proti komunistickému útlaku“. Podľa AP to znamená ďalší obrat vo vyhláseniach tohto politika, keďže predtým myšlienku normalizácie americko-kubánskych vzťahov podporoval, aj keď príslušnú dohodu hodnotil ako prospešnú len pre vládnuci režim na Kube.

Republikánsky kandidát v Miami získal pozornosť médií aj ďalšou sarkastickou poznámkou na adresu prezidentskej nominantky Demokratickej strany Hillary Clintonovej, o ktorej dlhodobo tvrdí, že chce zrušiť dodatok ústavy zaručujúci Američanom právo vlastniť zbrane. Podľa jeho piatkového vyhlásenia by mali v takom prípade odobrať strelné zbrane najskôr Clintonovej ochrankárom.

„Ona nechce zbrane, tak im ich vezmite a uvidíme, čo sa jej stane… No dobre teda, bolo by to veľmi nebezpečné,“ povedal Trump, na čo si od Clintonovej kampane vyslúžil obvinenie, že sa riadi „modelom podnecovania ľudí k násiliu“. Takto by sa kandidát na prezidenta nemal vyjadrovať, reagoval hovorca Robby Mook.