Merkelovej CDU by v krajinských voľbách mohla opäť pohorieť

Ako píše agentúra DPA, proticudzinecká AfD by podľa prieskumov verejnej mienky mohla v dnešných voľbách do krajinskej Poslaneckej snemovne získať v Berlíne až do 15 percent hlasov, čo by pre najväčšie nemecké mesto mohlo znamenať pretvorenie jeho politickej scény.

Prieskumy ďalej naznačujú, že sociálni demokrati (SPD), vedení obľúbeným berlínskym starostom Michaelom Müllerom, zostanú na berlínskej radnici aj naďalej najsilnejšou stranou: SPD by mohla získať do 24 percent hlasov.

Avšak po piatich rokoch na čele nemeckej metropoly by súčasná sociálnymi demokratmi vedená dvojkoalícia s CDU mohla byť po dnešných voľbách nahradená koalíciou novou, zloženou z troch politických subjektov – SPD, Zelených a Ľavice.

Merkelovej CDU by podľa očakávaní mohla v tesnom súboji bojovať o druhé miesto so Zelenými – obom stranám dávajú prieskumy šancu okolo 18 percent.

Ľavica (Die Linke) by dnes mohla byť takisto úspešná. Analytici jej predpovedajú okolo 15 percent – v roku 2011 skončila s 11,7 percentami.

Posledné prieskumy verejnej mienky však zároveň upozorňujú, že skutočné výsledky sa od týchto prognóz môžu odlišovať, pretože spomedzi 2,5 milióna oprávnených berlínskych voličov bolo vyše 40 percent nerozhodnutých alebo dokonca ani ešte len netušiacich, či sa k volebným urnám dnes vôbec dostaví.