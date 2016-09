Muž pobodal v nákupnom centre v Minnesote 8 ľudí, policajt ho zabil

Podľa nej útočník reagoval na výzvy IS vyzývajúce k útokom v krajinách, ktoré sú súčasťou Američanmi vedenej koalície proti Islamskému štátu v Sýrii a Iraku, informovala tlačová agentúra AP. Nie je jasné, či extrémistická skupina útok v nákupnom centre v Minnesote plánovala alebo o ňom aspoň vopred vedela. IS vyzýva k útokom tzv. osamelých vlkov. V minulosti sa už prihlásil k útokom, ktoré jeho vedenie nenaplánovalo, dodala AP.

Osem ľudí pobodal v sobotu okolo 20. hodiny muž v uniforme súkromnej bezpečnostnej služby v nákupnom centre Crossroads v St. Cloude, meste s asi 65 000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza necelých 100 kilometrov od Minneapolisu. Údajne spomínal Alláha a najmenej jednej obete sa pýtal, či je moslim, kým ho zastrelil policajt, ktorý bol mimo služby.

Všetkých osem napadnutých ľudí ošetrili v nemocnici a až na jedného prepustili do domáceho liečenia, uviedol na tlačovej konferencii šéf polície v meste St. Cloud Blair Andersson. Dodal, že neutrpeli zranenia, ktoré by ich ohrozovali na živote. O hospitalizovanej osobe žiadne podrobnosti nezverejnil. Útočník vyzbrojený nožom útočil na niekoľkých miestach nákupného centra, v chodbách, obchodných prevádzkach i spoločných priestoroch.

Šéf polície Andersson odmietol nazvať útok teroristickým činom, povedal, že motív je stále neznámy. Útočníka nemenoval, povedal však, že sa s ním polícia stretla v minulosti už trikrát, prevažne pre porušenie dopravných predpisov. Polícia sa podľa neho nedomnieva, že by mal pri útoku nejakého spolupáchateľa alebo pomocníka.

Hovorca minnesotskej FBI Kyle Loven sa dnes taktiež odmietol vyjadriť k tomu, či sa vyšetrovatelia klonia k názoru, že bol útok v St. Cloude teroristický čin.

K útoku v nákupnom centre v Minnesote došlo krátko po výbuchu nálože v New Yorku, ktorý zranil 29 ľudí. Hodiny predtým vybuchla v Seaside Parku v New Jersey trubková bomba. Explodovala krátko pred začatím bežeckých pretekov 5K. Zatiaľ podľa agentúry AP nič nenaznačuje, že by uvedené útoky mali nejakú spojitosť.