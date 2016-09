Polícia v súvislosti s explóziou na Manhattane pátra po Afgancovi

Newyorská polícia oznámila, že pátra po Ahmadovi Khanovi Rahamim, ktorý je americkým občanom pochádzajúcim z Afganistanu. Podľa starostu najľudnatejšieho amerického mesta Billa de Blasia môže byť hľadaný muž ozbrojený a nebezpečný.

Guvernér Cuomo vyhlásil, že vo svetle nových údajov možno hovoriť aj o medzinárodnom pozadí teroristického činu. „Včera (v nedeľu) sme tieto informácie ešte nemali. Dnes by sme nemali byť prekvapení, keď vyšetrovatelia k takému záveru dôjdu,“ povedal.

Podľa Cuoma je tiež ešte príliš skoro povedať, či je nejaká súvislosť medzi explóziou na Manhattane, sobotňajším výbuchom v New Jersey a nedeľňajším nájdením výbušnín v odpadkovom koši v meste Elizabeth v štáte New Jersey. Podobnosti incidentov však podľa neho ukazujú, že by udalosti mohli byť prepojené.

Guvernér tiež uviedol, že nič nenasvedčuje, že by hrozili ďalšie útoky. Ľudia však podľa neho musia byť vždy pripravení na podobnú udalosť.