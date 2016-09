Merkelová: Nemecko nebolo na utečencov dostatočne pripravené

Práve nedostatočné vysvetlenie smeru a ciele utečeneckej politiky považuje Merkelová za jeden z dôvodov neúspechu svojej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) v nedeľňajších berlínskych voľbách. Strana v nich síce skončila druhá, ale s najhorším výsledkom v dejinách.

„Keby som mohla, vrátila by som čas o mnoho, mnoho rokov späť, aby som sa spolu s celou vládou a všetkými, ktorí nesú zodpovednosť, mohla lepšie pripraviť na situáciu, ktorá nás v neskorom lete 2015 zastihla skôr nepripravených,“ povedala šéfka nemeckej vlády na tlačovej konferencii. Nemecko sa podľa nej spoľahlo na to, že sa ďalším krajinám podarí ochrániť schengenskú hranicu, samo sa však dostatočne nepripravilo.

Riešenie migračnej krízy nebude rýchle, aj preto, že spolková republika v uplynulých rokoch neurobila všetko správne, myslí si. Nemecko nebolo práve majstrom sveta v integrácii, podotkla tiež kancelárka.

„Plne stojím za svojimi rozhodnutiami,“ uviedla zároveň Merkelová ku krokom zo začiatku minulého septembra, keď rozhodla o tom, že Nemecko bez kontroly na hraniciach do krajiny vpustí desaťtisíce utečencov, s ktorými si v tých dňoch nevedeli rady krajiny strednej a východnej Európy. Pripomenula pritom osudy stoviek utečencov, ktorí v tej dobe cestou do Európy umierali. Teraz sa chce kancelárka usilovať o to, aby sa migračná vlna z minulého roka neopakovala. Maximálnu hranicu počtu utečencov, ktorých bude Nemecko ročne prijímať, ale naďalej odmieta.

Do Nemecka vlani celkovo prišlo takmer 1,1 milióna utečencov. Väčšina z nich, približne 700-tisíc, prišla od septembra do decembra.

Otvorenie hraníc viedlo k tomu, že Berlín nemal určitú dobu kontrolu nad tým, kto do krajiny prichádza, a preto je podľa Merkelovej dôležité pracovať na tom, aby sa situácia neopakovala. „Nikto, ani ja, nechce, aby sa to opakovalo, pretože sme sa z histórie poučili,“ konštatovala kancelárka, ktorá podľa pozorovateľov na tlačovej konferencií urobila zmierlivý krok voči svojim kritikom.

CDU vo voľbách do berlínskeho zastupiteľstva, ktoré so slabým výsledkom vyhrala sociálna demokracia, získala len 17,6 percenta hlasov. Časť voličov jej tak ako v iných spolkových krajinách ubrala protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá skončila so ziskom 14,2 percenta piata. Merkelová vyjadrila odhodlanie týchto voličov získať späť.