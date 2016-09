V USA dostali stovky imigrantov občianstvo omylom, môžu byť hrozbou

19.09.2016 14:37, aktualizované: 19:10

Americké orgány zatkli po prestrelke v štáte New Jersey 28-ročného Ahmada Khana Rahamiho a umiestnili ho do väzby - niekoľko hodín po tom, čo ho identifikovali ako podozrivého v prípadoch výbušných zariadení umiestnených v New Yorku a New Jersey.