Putina posilnilo menej voličov

Jednotné Rusko v nedeľných parlamentných voľbách vďaka celkovej nízkej volebnej účasti nielenže získalo späť dvojtretinovú väčšinu, pomocou ktorej bude môcť znova, tak ako v rokoch 2007 až 2011, samostatne meniť ústavu, ale dosiahlo dominanciu, akú za štvrť storočia od pádu komunistického režimu nemala žiadna politická strana v Rusku. V Štátnej dume, dolnej komore parlamentu, obsadí viac ako tri štvrtiny kresiel.

O zvyšné miesta sa podelia komunisti, nacionalisti a Spravodlivé Rusko, stredoľavicový klon Jednotného Ruska, čiže kompletná trojica doterajšej parlamentnej opozície. Tá pri kľúčových otázkach anexie Krymu, vojenskej operácie v Sýrii či zákonoch obmedzujúcich kritiku režimu v minulosti spravidla hlasovala spolu s vládnou väčšinou.

Prodemokratické opozičné strany, tak ako doteraz, budú v Štátnej dume chýbať. A to napriek zníženiu prahu pre vstup do parlamentu zo siedmich percent na päť, a návrat k zmiešanému volebnému systému, keď sa o polovici kresiel rozhodovalo mimo straníckych kandidačných listín vo väčšinových jednomandátových obvodoch, čo teoreticky dávalo viac šancí presadiť sa osobnostiam z menších strán.

Spokojný Putin

Putin, pre ktorého to bola generálka pred prezidentskými voľbami plánovanými na jar 2018, bol s účinkovaním Jednotného Ruska spokojný. „Strana dosiahla veľmi dobrý výsledok, a to napriek pomerne veľkým komplikáciám v ekonomickej a sociálnej sfére a na pozadí zníženia reálnych príjmov občanov," citovala prezidenta agentúra Interfax. „Výsledky volieb sú aj reakciou našich občanov na pokusy nátlaku na Rusko zvonka, na hrozby, sankcie, na pokus rozkolísať situáciu v našej krajne znútra," dodal s tým, že v zložitej situácii si ľudia želajú stabilitu.

Šéf Kremľa zhovievavo hodnotí aj volebnú účasť, ktorá je historicky najnižšia od rozpadu Sovietskeho zväzu. K urnám prišlo iba necelých 48 percent oprávnených voličov, pred piatimi rokmi ich bolo voliť 60 percent a v roku 2007 až 64 percent. „Počet občanov, ktorí prišli hlasovať, v porovnaní s minulosťou nie je najvyšší, ale aj tak je vysoký," povedal Putin, ktorého strana oproti minulým voľbám stratila bezmála sedem miliónov voličov a od tých predchádzajúcich dokonca 19 miliónov.

Rýchla kampaň aj apatia

Putina ale volebná pasivita Rusov nemusí trápiť. Práve naopak. Mnohí analytici sa zhodujú, že politickí technológovia Kremľa s ňou kalkulovali, keď navrhli vypísať voľby, pôvodne plánované na december, o štvrť roka skôr, aby väčšina kampane pripadla na „hluchú" dovolenkovú sezónu. „Úrady robili všetko pre to, aby neboli nijaké zápletky, aby kampaň bola nudná, nezaujímavá, a aby sa k urnám ľudia zbytočne nehrnuli, najmä vo veľkých mestách, kde býva najviac nespokojných," povedal pre Rádio Svoboda politológ Alexandr Kynev, podľa ktorého sa vláda spoliehala, že v oblastiach ako Čečensko, Dagestan, Baškirsko či Kuzbass miestni autokrati zaručia vysokú účasť poslušného elektorátu. Rátala tiež s tým, že vojaci, úradníci, zamestnanci v štátnej sfére a dôchodcovia, závislí na rozpočtových peniazoch, k urnám prídu, kým predstavitelia mestskej strednej vrstvy, rozčarovaní zo zjavnej nemožnosti dosiahnuť demokratickú zmenu, zostanú doma. „Vládnuca strana si zrátala, že na triumf jej stačia hlasy 25 miliónov z celkového počtu 120 miliónov oprávnených voličov," dodal.

Moskovský analytik Alexej Makarkin vidí za výsledkami volieb apatiu ruskej spoločnosti a efekt obliehanej pevnosti. „Ľudia v Rusku sú dnes v stave depresie, v ktorej si zvyčajne vyberajú to, čo poznajú," povedal pre agentúru Rosbalt. Makarkin predpokladá, že aj snaha vyhnúť sa volebným podvodom, aké pred piatimi rokmi vyvolali búrlivé pouličné protesty, súvisí so snahou vládnej moci zbytočne nedráždiť a nemobilizovať svojich odporcov. „Boli to slušnejšie voľby ako v roku 2011, po týchto masy nevyjdú do ulíc. Vidno, že sa vládna moc z minulosti v niečom poučila," dodal.