Nové zemetrasenie v talianskom Amatrice vyvolalo paniku

Oblasť v centrálnom Taliansku postihlo zemetrasenie so silou 6,2 stupňa 24. augusta a vyžiadalo si 297 obetí. Nočné niekoľkonásobne slabšie otrasy mali epicentrum medzi vtedy najviac postihnutými mestami Amatrice a Accumoli. Práve v stredovekom mestečku Amatrice, ktoré bolo z veľkej časti zničené, žije stále 850 ľudí v provizórnych stanových prístreškoch.

V súvislosti so zhoršujúcim sa počasím sa miestne úrady snažia obyvateľov Amatrice presťahovať do iných obcí. Niektorí to však odmietajú. „Radšej žiť v lese, než opustiť náš kraj,“ hovoria niektorí.