Americká polícia obvinila Rahamiho z pokusu o vraždu policajtov

Podozrivého z bombových útokov v New Yorku Ahmada Khana Rahamiho premiestňujú do sanitky po tom, ako ho zranila polícia pri zatýkaní.

Dvadsaťosemročného naturalizovaného Afganca Rahamiho policajti pri pondelkovom zatýkaní zranili a teraz sa nachádza v nemocnici. Výšku kaucie súd stanovil na 5,2 milióna dolárov. Zranenie pri zatýkacej akcii utrpeli tiež dvaja policajti. Obaja sú ale mimo ohrozenia života.

Obvinenia v súvislosti so samotnými víkendovými útokmi podľa AP zatiaľ polície nevzniesla.

Vyšetrovatelia nevedia, aký motív mohol mať Rahami k spáchaniu útokov. Muž nebol na žiadnom zozname ľudí, ktorí by mohli predstavovať bezpečnostné riziko. Podľa výpovede jeho priateľov sa u neho síce po výlete do Afganistanu pred niekoľkými rokmi začalo silnejšie prejavovať náboženské presvedčenie, napriek tomu však oveľa častejšie hovoril o svojich záľubách, ako boli autá, než o viere.

Prácu polície počas vyšetrovania útokov ocenil americký prezident Barack Obama. Bezpečnostné zložky pochválil predovšetkým za rýchle dolapenie podozrivého.

Podľa newyorského guvernéra Andrewa Cuoma sa úrady nedomnievajú, že by Rahami bol súčasťou nejakej teroristickej bunky. „Nemáme dôvod sa domnievať, že by bol Rahami bezpečnostnou hrozbou alebo že existuje nejaká Rahamiho bunka,“ povedal Cuomo. Ešte v pondelok pritom polícia uviedla, že sa domnieva, že útoky sú dielom teroristickej skupiny pôsobiacej v New Jersey a New Yorku.

Aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) oznámil, že nepovažuje útoky za dielo väčšej teroristickej skupiny. Nepátra tiež po žiadnom ďalšom podozrivom v súvislosti s explóziami, hoci vyšetrovanie ešte nie je uzavreté.

Rahamiho polícia zadržala v súvislosti s víkendovým výbuchom v Seaside Parku v New Jersey a s explóziou v manhattanskej štvrti Chelsea, ktorá zranila 29 ľudí. V meste Elizabeth v New Jersey sa v pondelok našlo päť nástražných výbušných zariadení.

FBI naopak nevidí žiadnu súvislosť medzi explóziami na východnom pobreží USA a sobotňajším útokom v Minnesote, kde muž dobodal osem ľudí, než ho polícia zastrelila. Útočník v Minnesote podľa svedkov pri čine vzýval Alaha, k jeho činu sa neskôr prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Vyšetrovatelia však zatiaľ nepotvrdili, že by mal páchateľ s IS nejaký kontakt.