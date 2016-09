Rakúsko stavia základy plota na hraniciach s Maďarskom

S odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu miestnej polície o tom informovala agentúra Reuters. Prípravné stavebné práce sa podľa hovorcu začali už v pondelok, avšak k rozhodnutiu, či sa na tomto území skutočne postaví plot, rakúska vláda doposiaľ nedospela.

Plot neďaleko hraničného priechodu pri Nickelsdorfe plánuje Viedeň vztýčiť v prípade, že bude musieť pristúpiť k prísnejším opatreniam na obmedzenie prílevu migrantov.

Policajný hovorca spolkovej krajiny Burgenland susediacej s Maďarskom uviedol, že do zeme už boli zapustené ukotvenia potrebné na osadenie oplotenia.

Maďarsko v reakcii na vlaňajší prílev utečencov už postavilo plot na svojich hraniciach so Srbskom. Spoločne s Rakúskom zaviedlo tiež viaceré obmedzenia, vďaka ktorým do značnej miery uzavrelo migračnú trasu vedúcu ďalej do strednej a západnej Európy.

Viedeň sa domnieva, že ploty a podobné opatrenia sú pre zvládnutie vysokého počtu príchodzích nevyhnutné. Rakúsko už postavilo štvorkilometrovú zátarasu pri hraničnom priechode so Slovinskom a avizovalo tiež, že v prípade potreby postaví plot aj na svojej strane hraničného priechodu s Talianskom v oblasti Brennerského priesmyku.