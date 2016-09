Zeman: Keby som bol Američan, volil by som Trumpa

„Keby som bol americkým občanom, áno, volil by som Donalda Trumpa,“ vyhlásil Zeman v rozhovore pre internetový server a videoportál iDNES.cz.

Podľa Zemanovho názoru viedla Obamova politika k poškodeniu vzťahov na Strednom východe a vzniku rán, ktoré sa doteraz nezahojili. Jeho meno sa spája s celým radom neúspechov, mienil prezident ČR a naznačil, že Hillary Clintonová by priniesla kontinuitu tejto politiky. Kritici Donalda Trumpa vnímajú jeho kandidatúru podobne posmešne ako v prípade niekdajšej kandidatúry Ronalda Reagana, uviedol Miloš Zeman a označil práve Reagana za „jedného z najväčších amerických prezidentov“.

Český prezident v rozhovore vyzdvihol rast českej ekonomiky a vyjadril prekvapenie, že vláda v časoch konjunktúry málo investuje a radšej sa sústreďuje na rozdelenie peňazí medzi voličov v podobe tzv. darčekov.

Na margo svojho označovania za populistu Zeman uviedol, že je to „veľmi užitočná nálepka“, ale dodal, že ak by ktosi mal vysvetliť, v čom sa prejavuje populizmus, a dokonca čo je populizmus, tak by to zväčša nevedel.

Najvyšší český predstaviteľ netajil, že mu prekáža, ak niektorí politici síce odmietajú povinné kvóty na prerozdeľovanie utečencov, no v skutočnosti chcú kvóty dobrovoľné.

Na adresu protiislamsky orientovaných hnutí Miloš Zeman povedal, že síce kritizujú, avšak neponúkanú žiadny program. „Nemôžete len hovoriť, proti čomu ste, musíte tiež hovoriť, za čo ste,“ formuloval. Podľa jeho názoru je nepravdepodobné, že by sa niektorému z takýchto subjektov podarilo prekročiť v parlamentných voľbách hranicu zvoliteľnosti.