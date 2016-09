Trump mladší prirovnal sýrskych utečencov k miske cukríkov

ČTK |

Tweet, v ktorom syn Donalda Trumpa prirovnal sýrskych utečencov k miske cukríkov, vyvolal kritiku na sociálnej sieti aj medzi politikmi. Odkaz na twitteri zverejnený s oficiálnym logom republikánskeho uchádzača o prezidentský úrad hovorí: Keby ste mali misku cukríkov a ja by som vám povedal, že tri z nich vás môžu zabiť, vzali by ste si ich plnú hrsť? To je náš problém so sýrskymi utečencami.