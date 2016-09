Obama v OSN ponúkal recepty na choroby dnešného sveta

Prezident varoval pred extrémizmom, krajným nacionalizmom aj ľavicovým a najmä pravicovým populizmom. „Nemôžeme tieto trendy ignorovať, sú odrazom nespokojnosti mnohých našich občanov,“ vyhlásil. Národy by mali odmietnuť autoritárstvo a vydať sa cestou otvorených spoločností. „Myslenie, ktoré preferuje vládu silných mužov pred skutočnou demokraciou, je zlé,“ zdôraznil.

Svet potrebuje nové trhové modely a ústretové vládnutia prístupné ľuďom, povedal Obama. „Verím v liberálnu vládu s úctou k spravodlivosti a ľudským právam,“ konštatoval. V 21. storočí svet podľa amerického prezidenta ekonomicky prospieva len preto, že otvoril podnikateľom prístup k informáciám a umožnil nezávislosť médií. „Demokracia je ťažká práca, ktorá trvá po generácie, ale výsledky za to stoja.“

Hoci Obama venoval svoj prejav predovšetkým úvahám o stave svetovej politiky a o riešení globálnych problémov, niekoľko poznámok adresoval aj jednotlivým štátom. Izrael si podľa Obamu musí uvedomiť, že nemôže večne okupovať a osídľovať palestínske územia. Palestínčania zas musia prestať v obviňovaní a uznať legitimitu Izraela.

Rusko prezident USA kritizoval za to, že sa silou snaží obnoviť svoju „stratenú slávu“. Ak sa Rusko bude ďalej miešať do záležitostí svojich susedov, „môže to byť doma v Rusku populárne a povzbudí to nacionalizmus, ale časom to len poškodí ruský imidž a zníži bezpečnosť jeho vlastných hraníc,“ varoval Obama.

Za vážny problém označil klimatické zmeny. „Ak nebudeme konať energicky, zaplatíme za to masovou migráciou, zaplavenými mestami, ľuďmi bez domovov, úbytkom potravinových rezerv a konfliktmi vyvolanými zúfalstvom,“ vyhlásil prezident Spojených štátov, ktorého funkčné obdobie sa skončí v januári budúceho roka.