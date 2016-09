Prokuratúra USA obvinila Rahamiho z bombových útokov

ČTK |

Federálna prokuratúra Spojených štátov v utorok formálne obvinila zatknutého Ahmada Khana Rahamiho z umiestnenia niekoľkých bômb v New York a New Jersey, a to vrátane tej, ktorá vybuchla na ulici plnej ľudí a 31 osôb zranila. Uviedla to agentúra AP. Obvinený, ktorého zrejme čaká súd, je považovaný za teroristu a sympatizanta islamistov.