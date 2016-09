OSN oznámila, že obnoví humanitárne konvoje v Sýrii

21.09.2016 19:41

Za fekálne útoky dostal podmienku, no v stredu si vypočul tvrdší trest. Celebritný 42-ročný fitnes tréner Dušan Seliga sa podľa sudcu na slobode neosvedčil a mal by ísť na rok do väzenia za to, že sa v minulosti vyhrážal priateľke.