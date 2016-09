Pri Egypte stroskotala loď s utečencami, najmenej 42 zahynuli

Egyptská agentúra MENA oznámila, že na lodi bolo 600 ľudí. Záchranná operácia a pátranie po ďalších ľuďoch stále pokračuje. Plavidlo stroskotalo pri prístavnom meste Rašíd, ktoré je známe aj ako Rosetta a ktoré leží asi 65 kilometrov východne od Alexandrie.

Zástupca miestnych úradov agentúre MENA povedal, že Egypt v tejto súvislosti vykonáva jednu z vôbec najväčších záchranných operácií.

Podľa štatistiky Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tento rok preplávalo Stredozemné more 300 000 utečencov a väčšina z nich smerovala do Talianska. Od roku 2014 už na mori cestou do Európy zomrelo viac ako 10 000 ľudí, z nich asi 2 800 za prvý tohtoročný polrok. Európska pohraničná agentúra Frontex v júni upozornila, že je znepokojená nárastom počtu migrantov, ktorí sa rozhodnú podniknúť „veľmi nebezpečnú“ cestu z Egypta do Európy.

Od jari sa na more vydávajú preplnené rybárske člny so stovkami ľudí, ktoré bolo treba zachraňovať. Hlavným východiskovým bodom pre cestu do Európy ale nie je v Afrike Egypt, ale Líbya. Podľa posledných odhadov tam čaká cez 200 000 utečencov na príležitosť dostať sa do Talianska.