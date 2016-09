Karber: Európa trpí kolektívnou stratou pamäti

V posledných mesiacoch sa veľa hovorí a špekuluje o schopnosti Ruska podniknúť inváziu do Pobaltia v priebehu 36 hodín. Robili ste isté komplexné počítačové simulácie. Nakoľko je to reálne?

V priebehu dvoch hodín môžu zhodiť nejakých výsadkárov do hlavných miest, ale nemyslím si, že tí by prežili bez pomoci pozemných síl. Vážne pochybujem, že by sa do desiatich dní dostali niekde blízko Rigy. Možno za dlhšie. A keď sa vaša armáda posilňuje, keby Rusi chceli zaútočiť, museli by pridať ďalších vojakov.

To znamená, že je viac času na varovanie a lepšie šance na posilnenie NATO, a to tak z hľadiska vzdušných, ako aj pozemných síl. No nejde tu len o pomer síl, o to, koľko je ich a koľko je vás.

Ide skôr o pomer sila verzus priestor. Ak má obranca veľmi málo vojakov alebo nie sú pripravení, potom sa nemôžu dostať na obranné pozície včas a útočník má väčší manévrovací priestor. No keď máte základnú armádu, útočníci sa musia cez ňu prebojovať. Videli sme to v Donbase.

Prešli ste si niekoľko simulačných programov, kde ste sa pozreli na možné scenáre. Rusi majú asi podobné, však?

Áno, majú.

Preto vedia, kde zaútočiť, a poznajú naše výhody aj nevýhody.

Ruský štáb ma vždy fascinoval. Majú veľmi profesionálnych vojenských odborníkov, ktorí pri tom všetko trávia množstvo času. Majú aj vojnový plán, a to sme zistili na Ukrajine, lebo sme dostali kópiu desiatich rôznych dokumentov.

V podstate sa tieto informácie dostali k Ukrajincom cez človeka z ruských vojenských kruhov. Overili sme si to, a ako sa ukázalo, návrh plánu invázie bol veľmi, veľmi presný. Nebol ešte celý a my sme mali len asi 130 z odhadovaných 300 strán. Opisujú sa v ňom vojenské jednotky, ciele, časový sled a tak ďalej. Počas invázie Ukrajiny plánovali ciele v Pobaltí a Bielorusku.

V Bielorusku?

A v Pobaltí, áno. Ale to bolo jediné miesto v pláne, ktorý sme dostali, kde sa spomínali Pobaltie. Neviem, aký bol plán invázie. No šokovalo ma to. Neviem to naisto, ale predpokladám, že v chýbajúcich častiach niekto povedal – ale čo ak sa to vystupňuje, čo ak podnikne niečo NATO?

Môj predpoklad je, že to bol núdzový plán. Ruský prezident Vladimir Putin mal jednoznačne obavy z toho, ako by mohol Západ zareagovať. Videli sme aj ďalšie ruské plány na inváziu do Pobaltia. Zaujímavé je, že aspoň v jednom z nich predpokladajú, že Nemecko a Francúzsko zostanú neutrálne.

Čo si myslíte vy?

Dúfam, že nie. Verím, že je to hlúpy predpoklad. Prinajmenšom nepredpokladali, že zostanú neutrálne USA alebo Británia. A Amerika by neutrálna nebola, určite nie.

Boli ste v Donbase. Naozaj zmenila minská dohoda situáciu na Ukrajine?

Existuje video, ako po mne strieľajú. Ležím na zemi a z ramena mi trčí kus šrapnelu. To je Minsk, to je Minsk 2! Ale moja odpoveď je áno aj nie.

Teraz sa však zdá, že skoro všetci, možno v dôsledku utečeneckej krízy, zabudli na Krym.

Domnievam sa, že za to môžu európske elity, ktoré sú „kúpené“ ruskými peniazmi. Čiste z osobných záujmov a obchodných dôvodov si želajú zrušenie sankcií. Pre ostatné krajiny NATO je to veľmi nebezpečný precedens.

V súvislosti s tým, čo sa práve deje, akoby došlo ku kolektívnej strate pamäti. Nemecko už zabudlo, aké to bolo, keď sa cítilo ohrozené. Je to naozaj sklamanie.

Čo sa stane s Krymom v budúcnosti?

Rozprával som sa s niektorými ruskými generálmi a poznám niektorých Putinových poradcov, a keď som sa s nimi stretol, povedal som im, že o desať rokov budú Ukrajine platiť, aby si zobrala Krym späť.

Pre náklady?

Áno, pre náklady. Asi 70 percent tamojšej elektriny dodávajú z pevniny. Za investície v objeme miliónov a miliónov dolárov sa dajú vybudovať elektrárne, ale bude to naozaj drahé. Jedlo nie je až taký problém vďaka trajektovej doprave, s výnimkou zimného obdobia, keď trajekty dobre nefungujú.

No Putin buduje most, však? Ale Nemci, ktorí sú v stavebníctve celkom dobrí, sa o to snažili už v 40. rokoch 20. storočia, ale dospeli k záveru, že podložie je natoľko nestabilné, že je prakticky nemožné postaviť tam most. Ale najväčším problémom je tu voda, a to nielen na pitie, ale aj pre poľnohospodárstvo.

Poviem však, že nevidím ako reálnu možnosť, aby Ukrajinci zaútočili a vzali si Krym späť.