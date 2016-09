Grécko vrátilo do Turecka cez 70 migrantov z ostrova Lesbos

Podľa gréckych úradov išlo výhradne o mužov, pričom viac ako 50 z nich pochádza z Pakistanu. Ďalší sú zo Srí Lanky, Alžírska a Maroka, teda krajín, ktoré únia všeobecne považuje za bezpečné a ich občanov mieriacich do Európy za ekonomických migrantov bez nároku na bezpečnostný azyl.

Niektorým z odsunutých bola žiadosť o azyl zamietnutá a iní sa o to ani nepokúsili. Migračná dohoda medzi EÚ a Tureckom stanovuje, že ľudia, ktorí sa neregulárne dostali z Turecka do Grécka od druhej polovice marca, možno odoslať späť, pretože Turecko je vedené ako „bezpečná tretia krajina“. Na gréckych ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros sa teraz nachádza viac ako 14 000 utečencov a migrantov. To v poslednej dobe už vyvoláva napätie a nepokoje. Celkovo ich je v Grécku cez 60 000.

Podľa agentúry AP odletelo v rámci relokačného programu EÚ do Španielska 27 Sýrčanov a Iračanov, teda ľudí z krajín kvalifikovaných ako životu nebezpečné. Vo všetkých prípadoch išlo o rodiny s deťmi. S programom, na základe ktorého si majú krajiny EÚ prerozdeliť tisíce utečencov z preplneného Talianska a Grécka, nesúhlasí Česko, Slovensko a Maďarsko. Ale ani iné krajiny, ktoré ho odsúhlasili, sa s prijímaním utečencov neponáhľajú. Za posledné dva roky sa takto premiestnilo len viac ako 4 000 ľudí, pričom sa ich presťahovať má cez 66 000.