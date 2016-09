Z Calais sa stalo bojisko

Ten v pondelok v Calais avizoval, že tábor by sa mal uzavrieť skôr, ako udrie zima. Sarkozy pár dní pred ním na tom istom mieste sľuboval, že ak bude zvolený, problém vyrieši do leta budúceho roka.

„Prišiel som do Calais, aby som potvrdil rozhodnutie, ktoré som prijal s vládou, s konečnou platnosťou, úplne a rýchlo, teda do konca roka zrušiť tento tábor,“ vyhlásil Hollande. Do Calais, kde narastá napätie voči migrantom, ale aj vnútri zaľudnenej Džungle, sa vybral vôbec po prvý raz od nástupu do funkcie, aj to len pár mesiacov pred skončením svojho mandátu.

Ľudí z Džungle podľa Hollanda premiestnia do iných častí Francúzska. „Poskytneme ľudské a dôstojné uvítanie ľuďom, ktorí budú chcieť uplatniť svoje právo na azyl,“ povedal. Tých, čo nebudú mať nárok na azyl, vyhostia. V mestách, kde by mali byť zriadené azylové centrá, sa však už dvíha vlna odporu. V Džungli je podľa odhadov už vyše 9-tisíc ľudí, najmä zo Sýrie, z Afganistanu a zo Sudánu. Minister vnútra Bernard Cazeneuve už predtým avizoval, že približne 80 percent z nich sú utečenci, nie ekonomickí migranti. Vo Francúzsku však o azyl nežiadajú, ich snom je dostať sa do Británie. Mnohí tam majú príbuzných, prípadne lepšie zvládajú angličtinu.

Hollande ráta s tým, že na riešení situácie v Calais sa bude viac podieľať aj Londýn. „Chcem vyjadriť svoje odhodlanie dosiahnuť to, aby sa britské úrady podieľali na súčasnom i budúcom humanitárnom úsilí Francúzska,“ vyhlásil. O tom, čo mal Hollande na mysli, francúzske i britské médiá len špekulujú, podľa denníka Libération konkrétnej odpovedi sa poradcovia ministra vnútra vyhli. Británia na základe dohody s Francúzskom spred 13 rokov má na francúzskej strane kanála La Manche svojich imigračných úradníkov, ktorí spolu s francúzskymi robia hraničné kontroly. Londýn finančne prispieva na riešenie situácie a najnovšie platí aj stavbu kilometrového múru pozdĺž cesty smerujúcej k Eurotunnelu.

Podľa niektorých médií Hollande chcel možno upozorniť na problém neplnoletých migrantov bez sprievodu, ktorí majú príbuzných v Británii a uviazli v Džungli. Mimovládne organizácie žiadajú, aby ich Londýn prijal. „Alebo chce jednoducho Britov požiadať o viac peňazí na stavbu múrov?“ ironizoval Libération.

V každom prípade Londýn hneď Parížu odpovedal, že Džungľa je predovšetkým starosťou Francúzska. „To, čo sa deje v Džungli, je koniec koncov záležitosťou francúzskych úradov, ktoré rozhodujú o tom, ako situáciu vyriešia. Náš postoj je veľmi jasný: naďalej sme odhodlaní chrániť spoločnú francúzsko-britskú hranicu, ktorú máme v Calais,“ uviedol hovorca britskej vlády.

Dohodu o spoločnej ochrane hraníc však chcú francúzski pravicoví politici meniť. Na zmene trvá aj Sarkozy, ktorý ju zhodou okolností kedysi ako minister vnútra podpisoval. Sarkozy, ktorý sa chce opäť pokúsiť získať prezidentský mandát, aj minulý týždeň zopakoval, že Džungľa by sa v podstate mala premiestniť cez kanál na britskú stranu. Migranti by tam mali dostať možnosť požiadať o azyl a britskí úradníci by ich žiadosti mali posúdiť.

Londýn to jednoznačne odmieta, takýto postup by pôsobil ako magnet pre ďalších migrantov. Hollande, ktorý zatiaľ neoznámil, či sa v budúcoročných voľbách bude usilovať o znovuzvolenie, dohodu s Britániou nespomínal.