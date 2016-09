Sýrsko-ruská karavána ide ďalej napriek kritike

Od Západu si za to „vyslúžili“ na nedeľňajšom mimoriadnom rokovaní BR OSN obvinenie z „vojnových zločinov“ a z „barbarstva“. Zároveň čím viac jednotky prezidenta Bašára Asada s ruskou leteckou podporou efektívne likvidujú príslušníkov Islamského štátu, ako aj Frontu an Nusrá, tým viac sa opäť ozývajú hlasy volajúce po prímerí. Podľa modifikovaného arabského príslovia však psy štekajú, sýrsko-ruská karavána ide ďalej.

„To, čo robí Rusko, nie je boj s terorizmom. To je barbarstvo. Vyriešenie sýrskeho konfliktu je nemožné dovtedy, kým Moskva bude pokračovať vo vojne,“ vmietla Rusom na mimoriadnom rokovaní BR OSN o Sýrii do tváre bez mihnutia oka stála predstaviteľka USA v OSN Samantha Powerová. „Namiesto toho, aby sa Rusko a Asad usilovali o mier, Rusko a Asad vedú vojnu namiesto humanitárnej pomoci civilistom. Rusko a Asad namiesto toho bombardujú kolóny s humanitárnou pomocou, nemocnice, ako aj tých, ktorí sa ponáhľajú pomôcť,“ vyhlásila americká diplomatka citovaná britskou BBC bez akýchkoľvek dôkazov.

„Najprv povedali, že potrebujú tri dni. Súhlasili sme. Potom vraveli, prezident USA si to rozmyslel. Potrebujeme sedem dní. Súhlasili sme,“ reagoval na kritiku prerušeného prímeria a obnovenia bojov o Aleppo stály predstaviteľ Ruska v OSN Vitalij Čurkin. „Podobné taktické triky však nemôžu pokračovať do nekonečna. S jednostrannými krokmi nesúhlasíme,“ upozornil diplomat s tým, že návrat k mieru v Sýrii je v súčasnosti takmer nesplniteľná úloha, „pretože v krajine operujú stovky ozbrojených skupín a sýrske územie bombarduje každý, kto nie je lenivý.“ Ako konštatovali aj noviny Süddeutsche Zeitung, mimoriadne rokovanie BR OSN sa skončilo bez dosiahnutia nejakého výsledku.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov následne v pondelkovom rozhovore pre ruskú televíziu NTV vyjadril predpoklad, že Západom zvolané mimoriadne rokovanie BR OSN by mohlo dokazovať jeho neschopnosť plniť záväzky. Napriek tomu ubezpečil, že tak ako doteraz je Rusko stúpencom plnenia dohôd s USA týkajúcich sa Sýrie. „Bolo by priskoro urobiť nad nimi kríž,“ dodal v pondelok Lavrov. Z interview o. i. vyplynulo, že jedným, ak nie najväčším kameňom úrazu je stále neochota USA poskytnúť informácie o dislokácii príslušníkov tzv. umiernenej sýrskej opozície, ich oddelenie od islamských teroristov, ale v neposlednom rade aj zaradenie do zoznamu teroristických skupín ozbrojencov z Ahrar aš-Sam. Pred rokom s posledným USA ešte súhlasili.

„Niektoré krajiny z oblasti tvrdili, že to nie je teroristická skupina, že nemajú o tom dôkazy. A tak namiesto urýchleného riešenia problému skupinu nezaradili do zoznamu teroristov. Ostal v ňom iba Islamský štát a Džabat Al Nusrá (pôvodne Front an Nusrá – pozn. red.),“ upozornil Lavrov s tým, že vzápätí po zverejnení ženevskej rusko-americkej dohody o Sýrii ozbrojenci z Ahrar aš-Sam vyhlásili, že ju nebudú dodržiavať. Vraj v zozname je aj skupina Džabat Al Nusrá, pričom „ide o bežnú opozičnú skupinu“, s ktorou Ahrar aš-Sam aktívne spolupracuje.

„Stanovisko lídrov Ahrar aš-Sam len potvrdzuje, že organizácia patrí na zoznam teroristov,“ dodal Lavrov s tým, že východisko je „v čestnej spolupráci, keď všetci budú dodržiavať dohody o prímerí“. Ako zdôraznil, nie v jednostranných požiadavkách v duchu „uskutočniť dobré gesto v nádeji, že sa to potom na dobré obráti“. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že nielen Saudská Arábia a Katar naďalej doteraz otvorene podporujú islamských teroristov, ale že sa to pokúšajú skryte robiť aj Ankara a Washington. Abu el-Ezom, poľný veliteľ islamských teroristov z Džabat Al Nusrá, to pre noviny Kölner Stadt-Anzeiger povedal na rovinu: "USA nás podporujú, ale nie priamo.“