Amnesty International kritizuje prístup Maďarska k migrantom

Správa, ktorá vychádza z prieskumov uskutočnených v Srbsku, Maďarsku a Rakúsku a z rozhovorov so 143 ľudmi, viní maďarské úrady z trvalého porušovaním práv utečencov a migrantov. Organizácia dokument zverejnila krátko pred referendom o povinných kvótach pre prerozdelenie utečencov medzi členské krajiny Európskej únie, ktoré maďarská vláda vypísala na nedeľu 2. októbra.

„Premiér (Viktor) Orbán nahradil vládu práva vládou strachu. Jeho snahu premyslene zabrániť utečencom a prisťahovalcom, aby sa dostali do Maďarska, sprevádza stále znepokojujúcejšie vzorec útokov na týchto Ľudí a na medzinárodné záruky, ktoré ich majú chrániť,“ vyhlásil riaditeľ programov AI pre Európu John Dalhuisen.

„Otrasné zaobchádzanie a labyrint azylových procedúr sú cynickým trikom k odstrašeniu žiadateľov o azyl od maďarských hraníc,“ uviedol Dalhuisen. Zároveň poukázal na vrcholiacu „jedovatú rétoriku namierenú proti utečencom“ v rámci kampane pred blížiacim sa referendom.

Správa AI upozorňuje na stovky utečencov usilujúcich sa o získanie azylu, ktorí mesiace čakajú na srbsko-maďarských hraniciach v nedôstojných podmienkach. Kritizuje tiež to, že mnohých z tých, ktorým sa podarilo dostať sa do Maďarska, úrady nezákonne vrátili do Srbska alebo ich nezákonne zadržiavajú v záchytných centrách.

Maďarské úrady už skoršie obvinenia z násilného zaobchádzania s migrantmi odmietli ako „pusté lži“ a trvajú na tom, že všetky správy o údajnom týraní boli vyšetrené. Hovorca vlády Zoltán Kovács nedávno povedal, že zmeny v azylovom systéme Maďarska boli nevyhnutné vzhľadom na to, že migranti skorší systém úplne vedome zneužívali.

Výhrady obsiahnuté v dnes zverejnenom materiáli Amnesty International označil v reakcii námestník ministra vnútra Kontrát za absolútne nepodložené. „Sú úplne nepravdivé. Ako už bolo povedané, maďarská pohraničná stráž sa pri ochrane maďarského štátu a jeho občanov striktne drží zákona,“ zdôraznil podľa agentúry MTI. Podobné výhrady podľa neho už vzniesla organizácia Human Rights Watch a maďarská prokuratúra ich považuje za falošné.

Maďarsko vlani na jeseň postavilo na svojej južnej hranici so Srbskom a Chorvátskom plot a bariéry s ostnatým drôtom, aby zastavilo desiatky tisíc migrantov, predovšetkým zo Sýrie, Iraku a Afganistanu, ale aj z ďalších ázijských krajín, ktoré netrpia vojnovým konfliktom. Títo migranti na ceste do bohatších krajín Európskej únie masovo prechádzali práve cez maďarské územie.

Na hranici so Srbskom Budapešť vytvorila dve takzvané tranzitné zóny, kde utečenci môžu podať žiadosť o azyl. Denne ich tam ale prijatých dohromady len 30 takýchto žiadostí.