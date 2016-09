V Poľsku sa chystá štrajk žien pre potraty

Nečakali sme takú odozvu, nikto to nečakal. Zaplavili nás ohlasy na našu výzvu," uviedla jedna z organizátoriek protestu „proti odoberaniu práv ženám“ Marta Lempartová. Na facebooku už 33 000 Poliek prisľúbilo, že sa zapoja, a neustále pribúdajú ďalšie. Akciu podporili aj niektorí zamestnávatelia alebo zamestnávateľky. Poliek je však bezmála 20 miliónov.

Štrajk má byť reakciou na rozhodnutie poľských poslancov, ktorí minulý týždeň v prvom čítaní podporili úplný zákaz umelého ukončenia tehotenstva v pomere 267 ku 154 hlasom. Vzhľadom k prevahe konzervatívcov v oboch komorách parlamentu sa zdá byť definitívne prijatie kontroverzného zákona už len otázkou času.

„V pondelok 3. októbra nepôjdeme do práce či do školy. Vezmeme si dovolenku, voľno pre starostlivosti o dieťa, neplatené voľno alebo využijeme akúkoľvek inú legálnu možnosť, vrátane darovania krvi,“ nabádajú organizátorky a nabádajú na organizovanie protestov a happeningov, napríklad v podobe prechádzok po korze v čiernom oblečení. Protesty sa majú konať v päťdesiatke mi­est.

Inšpiráciou pre Poľky majú byť islandskej ženy, ktoré pred štyrmi desaťročiami v boji o rovnoprávnosť a spravodlivé platy ochromili celú krajinu tým, že si 24. októbra 1975 vzali na jeden deň voľno. Do práce vtedy neprišlo 90 percent žien – a ani domáce gazdinky nevarili, neprali, neupratovali a deti zverili mužom. O pár rokov neskôr sa ostrov dočkal prvej prezidentky – ako prvý v Európe.

„Je to len nápad. Bohužiaľ, medzi Poľkami nie je solidarity čo by sa za necht vošlo,“ myslí si herečka Krystyna Jandová, ktorá s islandským príkladom pôvodne vyrukovala. Súčasný zákon o interrupciách platí v silne katolíckom Poľsku od roku 1993 a patrí medzi najviac reštriktívne v Európe. Umožňuje umelé prerušenie tehotenstva v troch prípadoch: keď je ohrozený život alebo zdravie matky, ak prenatálne vyšetrenie odhalí nezvratné poškodenie plodu, alebo keď je otehotnenie dôsledkom znásilnenia alebo incestu.

Navrhnutý zákon počíta s ďalším sprísnením pravidiel. Potraty by podľa neho boli úplne zakázané s jedinou výnimkou, a to by boli prípady, keby bol ohrozený život matky. Lekárom, ktorí by vykonali nedovolený potrat, by hrozilo až päťročné väzenie.

V Poľsku sa uskutoční ročne menej ako 2 000 legálnych potratov. Mimovládne organizácie však odhadujú, že interrupciu podstúpi v zahraničí každý rok medzi 100 000 a 150 000 Poliek.