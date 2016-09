Lajčák sa v OSN chce vyvarovať červenej karte

Guterres získal v pätnásťčlennej rade 12 podporných hlasov a dva záporné, rovnako ako v predchádzajúcom orientačnom hlasovaní pred troma týždňami. Lajčák klesol z druhej pozície na tretiu s ôsmimi kladnými a so siedmimi zápornými hlasmi, keď ho tesne predstihol Jeremič so skóre osem „za“ a šesť „proti“.

Už o týždeň však môže byť všetko inak. V ďalšom kole na budúcu stredu sa totiž piati stáli členovia Bezpečnostnej rady s právom veta takpovediac vyfarbia. Ich hlasovacie lístky budú farebne odlíšené, čím sa prezradí, ktorého kandidáta chcú zablokovať.

Guterresa napríklad podľa diplomatických zdrojov, na ktoré sa odvoláva rakúsky denník Die Presse, chce vetovať Moskva, ktorá vraj trvá na tom, aby sa nástupcom Pan Ki-muna stal kandidát z východní Európy, regiónu, odkiaľ nepochádzal ani jeden z doterajších šéfov OSN.

Britský denník Guardian zase predpovedá, že Srb Jeremič je pre svoj odpor k nezávislosti Kosova neprijateľný pre USA. Belehradský spravodajský portál B92 pre zmenu tvrdí, že z Lajčákových siedmich negatívnych hlasov mohol „jeden či i viac“ patriť západným stálym členom Bezpečnostnej rady. Podľa informácií Pravdy sa negatívne ku kandidatúre slovenského ministra stavia Francúzsko. Neistá je tiež podpora Británie.

"Vstupujeme do záverečnej fázy, keď už kandidáti budú dostávať, obrazne povedané, červené karty,“ uviedol včera pre médiá minister Lajčák, ktorý pripomenul, že kampaň založil na tom, aby bola pozitívna, transparentná a čestná.

"Som rád, že mi tento prístup vyniesol popredné miesta. V posledných troch kolách som skončil na druhom, respektíve na treťom mieste. V rámci našej regionálnej skupiny som lídrom. Do finále vstupujem zo silných priečok. Nemám dôvod byť nespokojný,“ konštatoval s tým, že robí všetko preto, aby žiadnu červenú kartu v najbližšom hlasovaní nedostal.

Lajčák pripomína, že v zákulisí výberu budúceho generálneho tajomníka zúri tvrdý boj. „Bola proti mne vedená negatívna kampaň, lebo som bol vnímaný ako hrozba. Aj klamlivým spôsobom sa viaceré články v médiách vyjadrovali ku kandidátom. A čím vyššie ste v rebríčku, tým väčším cieľom takejto kampane ste,“ poznamenal.

Šéf slovenskej diplomacie sa nechcel priamo vyjadriť, či mu v jeho snahe poškodili niektoré vyjadrenia premiéra Roberta Fica najmä na adresu Británie či Ukrajiny. "Nerád by som vťahoval vnútornú politiku do kampane. Nemyslím si, že by môj komentár niečomu pomohol,“ povedal.