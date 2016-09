Vedenie španielskych socialistov rezignovalo, chce umožniť vládu

Informovali o tom španielske médiá. Podľa druhého muža strany Cézara Luen ale Sánchez odstúpiť nemieni.

Rezignáciu ponúklo 17 členov výkonného výboru strany, ktorý má 38 členov. Dvaja odstúpili už skôr a jeden zomrel. Orgán, ktorý nebude mať ani polovicu členov, by sa tak mal teoreticky rozpustiť. Dočasné vedenie by potom zvolalo zjazd strany, ktorý by v najbližších týždňoch vybral nového vodcu, uviedla agentúra Reuters.

Podpredseda socialistov Luen ale na tlačovej konferencii uviedol, že výkonný výbor rozpustený nebude a Sánchez odísť nemieni. Neumožňujú to podľa neho vnútorné predpisy strany. „Pre nejaké zjednodušenie či porušovanie stanov tu nie je priestor,“ dodal.

Väčšina pozorovateľov sa domnieva, že Sánchezov odchod by umožnil vytvoriť menšinový kabinet vládnucich konzervatívcov a ukončiť volebný pat. Španielsko nemá vládu zvolenú vo voľbách už deväť mesiacov. Krajinu vedie úradujúci kabinet ľudovcov, ktorí sú pri moci od decembra 2011.

Patová situácia v krajine nastala, keď vo voľbách vlani v decembri žiadna zo strán nezískala absolútnu väčšinu. Prvýkrát v histórii Španielska sa tak v júni museli parlamentné voľby opakovať, lebo predseda socialistov Sánchez dôveru poslancov v marci nezískal.

Na začiatku tohto mesiaca poslanci ani v druhom kole nedali dôveru šéfovi ľudovcov Marianovi Rajoyovi vo funkcii premiéra v ďalšom volebnom období. Hrozili tak ďalšie parlamentné voľby, už tretie za posledný rok.

Vnútri socialistov ale narastá nesúhlas s tým, aby strana naďalej blokovala ďalšie Rajoyove funkčné obdobie. Sánchez je však naďalej pevne rozhodnutý vytvoriť ľavicovú vládu. Na 23. októbra preto zvolal straníkov na hlasovanie o dôvere.