USA: Strelec zo školy v Townville najskôr zabil svojho otca

Štrnásťročný tínedžer vyzbrojený ručnou zbraňou postrelil dvoch žiakov a učiteľku v areáli základnej školy v meste Townville, približne 160 kilometrov severovýchodne od Atlanty.

Jeho ďalšiemu vyčíňaniu zabránil pohotový dobrovoľník hasičského zboru, ktorý strelca strhol na zem a tak ho zneškodnil až do príchodu polície. Napomohol tak promptnej evakuácií ostatných žiakov do bezpečia.

Dve deti utrpeli strelné zranenia nohy, zatiaľ čo učiteľku mladík postrelil do pleca. Zranení boli vrtuľníkom prevezení do nemocnice, avšak žiaden z nich nie je v ohrození života.

Motívy páchateľa úrady preverujú. Zatiaľ vyšlo najavo len to, že bezprostredne pred útokom v škole mladík doma zastrelil svojho 47-ročného otca. Potom odišiel autom do neďalekej, približne tri kilometre vzdialenej školy a narazil s ním do plota školského ihriska.