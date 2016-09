Európska armáda? Štáty EÚ sú príliš sebecké, hovorí expert

Taliansko má vlastný návrh, ako pokročiť v integrácii európskej obrany. Ako si to Rím predstavuje?

Už nejaký čas diskutujeme o európskej armáde. Taliansko si uvedomuje, že únia potrebuje jednotnú obranu. Vidí najmä problémy na južnej hranici Stredomoria, pričom Líbya je len jedným z nich. NATO sa v tejto chvíli viac zameriava na svoje východné krídlo. Rím chce niečo, čo bude nezávislé od aliancie. Taliansko si myslí, že základom je lepšia zahraničná politika EÚ. Vrátane možností zasiahnuť za hranicami únie. Rozhodnutie o tom by malo byť spoločné, ale zatiaľ sme svedkami rôznych politík členských štátov. Jednotná štruktúra by mohla priniesť aj riešenie obranných problémov. Vojenský priemysel je tiež príliš rozdelený. Máme rôznych veľkých hráčov, ktorí zápasia proti sebe. Spoločná armáda EÚ by viedla k hlbšej integrácii a k lepšiemu spoločnému využívaniu zdrojov.

Dá sa to dosiahnuť?

Teoreticky už teraz máme bojové skupiny, ktoré sú dobrým nástrojom. EUROCORPS (vojenský zbor, ktorý vznikol z nemecko-francúzskej iniciatívy, pozn. red) by mohol slúžiť ako základ pre ozbrojené sily EÚ. Lenže problém je politika. Mnohí, vrátane Talianska, si myslia, že všetky alebo aspoň väčšinu problémov dokážeme vyriešiť tak, že budeme mať spoločnú armádu únie. Nie je to však pravda.

Kde vidíte hlavné prekážky?

Bojové skupiny nefungujú, pretože ich nasadenie závisí od spoločného rozhodnutia členských štátov. Tie sa pritom na zahraničnej politike väčšinou nedokážu zhodnúť. Ani v časoch krízy. Takže bojové skupiny sme nikdy nenasadili. Mimochodom, teoreticky by mali by schopné vyraziť do 15 dní od politického rozhodnutia o ich použití. Problémom teda nie sú nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale to, ako sme ich ochotní použiť. Platí to aj pre prípadnú spoločnú armádu EÚ. Môžete vytvoriť, čo len chcete, so správnym tréningom a vybavením, ale bez politickej jednoty, bez toho, aby sme vedeli, kedy a ako to použiť, je to zbytočné.

Veľa sa v súvislosti s obranou hovorí o vojenskom priemysle a o lepšej spolupráci. Dá sa pohnúť v tejto oblasti?

Opäť si musíme najprv povedať, čo chceme. Predstavte si, že by spoločná armáda potrebovala nové stíhačky. Aké si vyberieme? Rôzne krajiny EÚ majú odlišné záujmy. Týkajú sa vytvárania pracovných miest, investícií, ale aj národnej hrdosti. Krajiny budú bojovať za ochranu vlastných záujmov. Výsledok bude, že nedospejeme k žiadnemu riešeniu ani neušetríme. Znásobte tento problém so stíhačkami, problémom s tankmi, vrtuľníkmi, obrnenými transportérmi, puškami, pištoľami, dronmi… Teraz sa ešte pozrite na to, koho by sme nasadili do misií. Vidím, ako talianska verejnosť váha nad tým, že by to mali byť naši vojaci. A mnohí politici sa na tom ešte priživujú. To isté by sa dialo v iných krajinách. Išla by východná Európa do operácie na juhu?

Bez politickej dohody nebude spoločná armáda EÚ fungovať. Preto aj Nemecko a Francúzsko uprednostňujú, aby základom zostali národné ozbrojené sily. Paríž si chce tiež zachovať schopnosť vlastného nasadenia armády podľa svojich potrieb. Pravda však je, že Rím by uprednostnil viac koordinovaný prístup. Hoci Taliansko nie je vnímané ako vojenská mocnosť, máme veľa vojakov v misiách NATO aj OSN. Rím uprednostňuje multinárodný prístup a chce sa tiež vyhnúť konfliktu s inými. Žijeme však v časoch sebeckých záujmov. Toto je skutočný problém. Nie to, či chceme vytvoriť spoločnú armádu EÚ.