Pápež mieri do Gruzínska, pravoslávnej bašty

Vzťahy s pravoslávnymi a moslimami patria k pápežovým prioritám, no počas trojdňovej cesty sa môžu prejaviť aj geopolitické záujmy. Gruzínsko, ktoré je jednou z najstarších kresťanských krajín, nadšene vníma pápežovu návštevu ako príležitosť predviesť svoje snahy o zblíženie so Západom a upozorniť na situáciu v separatistických regiónoch Južné Osetsko a Abcházsko. Tie de facto kontroluje Rusko od krátkej vojny s Gruzínskom v auguste 2008.

Baku, kde František po návšteve Gruzínska strávi desať hodín, zase trápi dlhoročný a krvavý spor so susedným Arménskom o Náhorný Karabach – arménskou enklávou v Azerbajdžane.

Okrem všeobecných výziev na mier a zmierenia je však podľa agentúry AP nepravdepodobné, že by sa František zamiešal do konkrétneho sporu. Najmä od historickej schôdzky s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi tento rok vo februári na Kube sa totiž František starostlivo vyhýba tomu, čo by Rusi mohli vnímať ako urážku.

Výraz „okupácia“ teda podľa gruzínskej veľvyslankyne vo Vatikáne Tamary Grdzelidzeovej najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v súvislosti s Južným Osetskom či Abcházskom zrejme neuplatňuje. „Ale s týmto pápežom nikdy neviete, na čom ste. V Arménsku predsa hovoril o genocíde,“ dodala diplomatka v narážke na Františkovo odsúdenie masakrov arménskej populácie v niekdajšej Osmanskej ríši, hoci výraz „genocída“ dráždi Turecko.