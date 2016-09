Zeman prirovnal 'anticivilizáciu' IS ku kanibalom

Zeman vystúpil na konferencii v čase, keď sa v Izraeli konal pohreb bývalého prezidenta a premiéra Šimona Peresa, na ktorom sa zišlo množstvo svetových štátnikov. Zeman zaslal do Izraela kondolenčný telegram, adresovaný prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi.

„Pripomeniem vám príklad z minulého storočia, príklad nacizmu, ktorý sa najprv snažil zničiť Židov, potom Slovanov a postupne ďalších a ďalších,“ povedal Zeman v ruštine na akcii, ktorú organizuje podnikateľ Vladimir Jakunin, stúpenec a blízky spolupracovník prezidenta Vladimira Putina. Podľa Zemana nemožno diskutovať s kanibalmi, pretože „pre kanibalov sme my sami ich jedlom“.

Zeman tiež zmienil knihu Inside IS – 10 dní v ‚Islamskom štáte‘ nemeckého novinára Jürgena Todenhöfera, v ktorej podľa neho jeden z vodcov IS hovorí o zabíjaní neveriacich. „A ak bude treba, zabijeme 100 miliónov ľudí, 200 miliónov ľudí, 300 miliónov ľudí,“ citoval Zeman z knihy. Dodal, že to je viac, než zabili nacisti. „Iste, že môžete povedať, že je to šialenstvo, ale ak ste si prečítali Mein Kampf Adolfa Hitlera, tak ten tiež chápali ako úplné šialenstvo, a ono sa skoro vyplnilo,“ uviedol Zeman.

Český prezident sa na konferencii zúčastní už po niekoľkýkrát. Predvlani za to zožal kritiku opozície. Vtedy okrem iného prirovnal vojnu na Ukrajine ku chrípke. Vyslovil sa tiež proti sankciám, ktoré EÚ a ďalšie západné štáty prijali proti Rusku.

Zakladateľ a usporiadateľ rhodoského fóra a Putinov priateľ Jakunin bol po ruskej anexii Krymu zaradený na sankčný zoznam USA. Obchodné aktivity Jakunina boli niekoľkokrát terčom sťažností a žalôb ruského protikorupčného aktivistu Alexeja Navalného. Jakunin ale jeho obvinenia kategoricky odmietol.

Na záver konferencie má vystúpiť aj bývalý český prezident Václav Klaus.