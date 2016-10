Orbán si prehru v referende o migrantoch nepripúšťa

Pravda

Do poslednej chvíle nie je jasné, či nedeľné referendum, v ktorom premiér Viktor Orbán žiada Maďarov, aby odmietli migračné kvóty, bude úspešné. Výsledky prieskumov, ktoré zisťovali, koľkí z registrovaných voličov sa chystajú prísť k urnám, aby odpovedali na otázku, "Chcete, aby Európska únia mohla nariadiť povinné presídlenie osôb bez maďarského občianstva do Maďarska bez súhlasu maďarského parlamentu?" kolíšu od 42 do 55 percent.