Boje vo východnej časti Aleppa si v piatok vyžiadali ďalších 31 obetí

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) spresnilo, že najmenej 18 spomedzi spomínaných civilných obetí zahynulo počas náletov neidentifikovaných lietadiel na povstalcami obsadené štvrte v severnom cípe východnej časti Aleppa.

Toto bombardovanie, pripisované vládnym silám a lietadlám ich ruských spojencov, zhoršilo humanitárnu situáciu v Aleppe. Podľa SOHR miestne nemocnice nie sú schopné zvládať rastúci počet zranených pri nedostatku zdravotníckeho materiálu a ďalších zásob.

Ďalších 13 civilistov prišlo o život, keď povstalci z diel ostreľovali tie časti Aleppa, ktoré majú pod kontrolou vládne jednotky. Sýrsky režim spustil v piatok novú ofenzívu v severovýchodnej časti Aleppa, pričom sa za pomoci ruských náletov snaží zovrieť povstalecké jednotky.

Podľa miestneho aktivistu sa povstalcom podarilo zastaviť postup vládnych síl vo štvrti, kde sa nachádza hlavný zdroj pitnej vody pre Aleppo. Po mohutnom bombardovaní je však vodný zdroj mimo prevádzky. „Nemáme kapacity na opravu,“ uviedol aktivista.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci nadnes zopakovala výzvu k obom bojujúcim stranám, aby umožnili evakuáciu chorých a ranených z východnej časti Aleppa. WHO žiada aj prístup lekárov do mesta a zastavenie útokov na nemocnice.

Skutočnosť, že populácia mesta nemá prístup k lekárskej starostlivosti, jedlu a vode, je prejavom „neospravedlni­teľnej krutosti,“ uviedol Pete Salama, ktorý vo WHO koordinuje programy urgentnej lekárskej pomoci.

Podľa odhadov vo východnej časti Aleppa kontrolovanej vládnymi jednotkami uviazlo približne 300 000 ľudí, ktorým chýbajú základné potreby, vrátane potravín, liekov a elektriny. Boje o Aleppo si za posledné dva týždne vyžiadali životy už viac ako 200 civilistov. Zničených bolo množstvo budov.

SOHR prinieslo v piatok informáciu, že nálety sýrskych vládnych lietadiel a ich spojencov zabili za posledný rok celkovo 9 364 ľudí. Medzi mŕtvymi sa nachádzajú civilisti i bojovníci, vrátane militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a z frakcie teroristickej siete al-Kajdá. Ruská vláda tieto údaje odmietla.