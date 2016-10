Jerusalem Post: Peres zabránil Netanjahuovi v útoku na Irán

Podľa informácie, ktorú priniesol dnes denník Jerusalem Post, takéto tvrdenie zaznelo v rozhovore s Peresom z augusta 2014, keď však trval na tom, že ho nemajú zverejniť pred tým, ako zomrie.

Vláda na čele s terajším izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom sa podľa denníka pripravovala zaútočiť na Irán pre obavy z možného vývoja jadrových zbraní, tento plán však nakoniec zastavil Peres.

„Chcel nariadiť útok a ja som ho zastavil. Povedal som mu, že dôsledky by boli katastrofálne,“ citovala z článku Jerusalem Post agentúra DPA. Peres údajne počas rozhovoru nechcel uviesť žiadne podrobnosti a požadoval, aby jeho slová zverejnili až vtedy, keď „bude mŕtvy“.

Novinár David Linde, ktorý s Peresom viedol predmetný rozhovor, podľa vlastných slov „veľmi dlho premýšľal“ o tom, či má túto časť naozaj zverejniť, nakoniec však dospel k záveru, že by exprezident o chystanom útoku nehovoril, ak by si to neželal.

Hovorca premiéra Netanjahua, ktorý je známy ako tvrdý odporca medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom, sa podľa DPA zatiaľ k tejto záležitosti nevyjadril.

Laureát Nobelovej ceny mieru Peres, ktorý bol prezidentom Izraela v rokoch 2007–14, zomrel stredu po tom, ako pred dvoma týždňami utrpel silnú mŕtvicu s krvácaním do mozgu. Za účasti osobností z celého sveta ho pochovali dnes na národnom cintoríne v západnej časti Jeruzalema.