V Maďarsku sa začalo referendum o kvótach na rozdeľovanie migrantov

Nie je však isté, či príde hlasovať aspoň polovica voličov, čo je podmienka pre to, aby referendum bolo platné. S „náležitým výsledkom“ mieni Orbán budúci týždeň začať vyjednávať s Bruselom.

Volebné miestnosti sa otvorili o 06:00 SELČ a hlasovanie potrvá do 19:00 SELČ. Prvé predbežné výsledky sa očakávajú po 20:00 SELČ. V prvých troch hodinách podľa úradov odhlasovalo skoro 600 000 z približne 8,3 milióna oprávnených voličov, účasť dosiahla 7,25 percenta. V Budapešti je účasť nižšia, ako na vidieku.

Očakáva sa, že drvivá väčšina Maďarov kvóty odmietne, čo Orbána doma posilní a povzbudí v hádkach s Bruselom, poznamenala agentúra Reuters.

Sám Orbán, ktorý hlasoval v Budapešti, novinárom povedal, že by budúci týždeň – vyzbrojený vyznením referenda – chcel ísť do Bruselu a začať rokovať. „S pomocou výsledku referenda – pokiaľ to bude náležitý výsledok – skúsim dosiahnuť to, aby sme v Maďarsku nemuseli prijímať ľudí, s ktorými nechceme žiť,“ povedal. Naznačil, že po referende by mohli nasledovať aj zmeny v ústave.

Orbán ešte v sobotu vyzýval Maďarmi, aby prišli hlasovať a kvóty odmietli. „Referendom môžeme vyslať posolstvo všetkým Európanom, povedať im, že je to na nás, európskych občanoch, aby sme spoločnými silami priviedli EÚ k rozumu, alebo ju nechali rozpadnúť sa,“ uviedol v príspevku v denníku Magyar Idök.

„Hlasovala som proti kvótam, pretože aj v našej krajine máme veľa chudobných ľudí a ak by ďalší chudobní prišli, tak budeme ešte chudobnejší a budeme musieť viac pracovať,“ povedala Reuters Erzsébet Virágová pri budapeštianskej stanici, ktorá vlani v lete bola plná utečencov, čakajúcich na vlaky do Viedne.

Maďarská vláda je v Bruseli a v niektorých ďalších západných metropolách ostro kritizovaná za tvrdú protiimigračnú politiku. Orbán tvrdí, že Maďarsko uzavretím hraníc pred ilegálnou migráciou len plní svoje povinnosti a chráni vonkajšie hranice Európskej únie.

Maďarska sa v rozhovore s nedeľníkom Welt am Sonntag zastal tiež rakúsky minister zahraničia Sebastian Kurz. „Keby našim najvyšším cieľom nebolo od začiatku rozdeľovanie utečencov, ale ochrana vonkajších hraníc, potom by sa podľa mňa toto referendum v Maďarsku nemuselo nikdy konať,“ povedal.