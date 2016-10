Rakúsky minister: EÚ by mala zrušiť kvóty na rozdeľovanie utečencov

Kritizoval tiež Nemecko za to, že sa rozhodlo prevziať z Grécka a z Talianska niekoľko stoviek utečencov. Podľa neho takáto politika povzbudzuje migrantov k ceste do Európy, pretože im dáva nádej, že sa dostanú do Nemecka.

„Plán na rozdelenie 160 000 utečencov počas dvoch rokov podľa kvót medzi štáty EÚ považujem za zlý. Európska únia by sa ho nemala kŕčovito držať, aj keď ho prijala, ale mala by sa s ním rozlúčiť,“ povedal Kurz. Podľa neho je naplnenie plánu úplne nerealistické, pri súčasnom tempe rozdeľovania migrantov by naplnenie stanoveného cieľa trvalo 30 rokov.

Podľa šéfa rakúskej diplomacie rozdeľovanie utečencov nefunguje, pretože mnohé krajiny nie sú pripravené prijať veľké množstvo migrantov. „Ďalším dôvodom je tiež to, že sa mnoho utečencov zdráha ísť do niektorých krajín EÚ. Napríklad Rumunsko, ako aj iné štáty, bolo donútené zabezpečiť tisíce bytov. Ale zatiaľ je len niekoľko stoviek ľudí ochotných ísť do Rumunska,“ povedal.

Kvóty na rozdelenie 160 000 utečencov z táborov v Taliansku a v Grécku medzi všetky členské krajiny schválili vlani ministri vnútra únie aj napriek nesúhlasu časti členských krajín. Kurz sa tiež postavil proti rozhodnutiu Berlína preberať každý mesiac z Grécka a z Talianska, kde utečenci do Európy vstupujú, niekoľko sto ľudí.

„Cieľom plánovaného opatrenia zjavne je odľahčiť obom juhoeurópskym krajinám. Ale taká úolitika, akú teraz Nemecko ohlásilo, bohužiaľ docieli opak. Pravdepodobne bude do Grécka a Talianska prichádzať ešte viac utečencov a tieto krajiny budú ešte viac zaťažené,“ uviedol minister.

Migranti budú podľa Kurza prichádzať do Európy tak dlho, kým budú vidieť šancu, že sa dostanú do Nemecka. „Namiesto presadzovania politiky, ktorá je dobre mienená, ale nakoniec môže mať negatívne dôsledky pre všetkých, pretože príde ešte viac migrantov, by malo Nemecko aj ďalšie štáty robiť viac pre ochranu vonkajších hraníc EÚ,“ povedal Kurz.

Rakúsky minister sa tiež zastal Maďarska, ktoré by podľa neho nemali ostatné európske krajiny odsudzovať za usporiadanie referenda o kvótach na prerozdeľovanie utečencov. „Keby naším najvyšším cieľom nebolo od začiatku rozdeľovania utečencov, ale ochrana vonkajších hraníc, potom by sa podľa mňa toto referendum v Maďarsku nemuselo nikdy konať,“ povedal.