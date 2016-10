Kolumbijčania odmietli mierovú dohodu vlády s FARC

Výsledok je veľkým prekvapením, predvolebné prieskumy ukazovali, že dohoda bude schválená takmer dvoma tretinami voličov. Prezident aj vedenie FARC už oznámili, že výsledky referenda mier nezvráti.

Tiež vrchný veliteľ FARC Timoleon Jiménez zvaný Timošenko po zverejnení výsledkov referenda vyhlásil, že skupina bude pokračovať v rokovaní o mieri. Účasť v referende bola veľmi nízka, iba 37 percent. Dôvodom zrejme bolo počasie. V oblasti vyčíňa hurikán Matthew, ktorý priniesol silné dažde.

Dohodu, ktorá má 297 strán, podpísali obe strany na konci septembra a oficiálne tak ukončili 52 rokov trvajúci konflikt, ktorý si vyžiadal 260 000 obetí a sedem miliónov utečencov. Odmietnutie dohody v referende podľa agentúr vrhá krajinu do neistoty a je veľkou porážkou pre prezidenta Juana Manuela Santosa. Pred referendom Santos uviedol, že nemá žiadny plán B a v prípade odmietnutia dohody sa Kolumbia vráti do vojny.

Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos uviedol, že akceptuje výsledky referenda o mierovej dohode a dodal, že dohodnuté prímerie zostáva v platnosti. V pondelok sa chce stretnúť so všetkými politickými stranami a bude hľadať spôsoby, ako pokračovať v mierovom procese. Vyšle tiež vyjednávača späť na Kubu, kde sa v posledných rokoch rokovaia o mieri konali. Hlasovanie podľa neho nebude mať vplyv na stabilitu krajiny.

Novinárom v Havane povedal, že ľutuje, že nazval deštruktívnou silou tých, ktorí zasiali nenávisť a zášť a ovplyvnili stanovisko kolumbijskej populácie. FARC podľa neho bude ďalej pokračovať v práci na trvalom mieri. Podľa jeho slov „mier zvíťazí“.

Analytici aj najvyšší predstavitelia FARC sa ale zhodujú, že výsledok referenda mier nezvráti. Prerušený ale teraz bude proces odzbrojovania príslušníkov FARC, ktorý začal minulý týždeň. Jedným z možných scenárov ďalšieho vývoja je podľa agentúry AP ratifikácia dohody v parlamente, alebo v osobitnom ústavnom zhromaždení.

Kritici dohody požadujú znovu otvoriť rokovania o mierovej dohode a urobiť v nej isté úpravy. Prekáža im najmä to, že rebeli z FARC uniknú trestu a že sa budú môcť zapojiť do politického života. Budú môcť kandidovať už v roku 2018 v preziden­tských a parlamentných voľbách a až do roku 2026 majú garantovaných desať kresiel v parlamente.

Pre „korekcie“ mierovej dohody sa vyslovil aj exprezident Álvaro Uribe, líder opozície, ktorý bol hlavným zástancom odmietnutia dohody v referende. Uribe v nedeľu po zverejnení výsledkov oznámil, že sa chce zúčastniť na vyjednaní upravenej dohody. Dostať Uribeho a prezidenta Santosa k jednému stolu bude ale podľa agentúry AP možno ťažšie ako doterajšie rokovania s FARC.

Radikálne ľavicové hnutie FARC, ktoré má v súčasnosti zhruba 7 000 členov, založil v roku 1964 Manuel Marulanda, zvaný Tirofijo (Presná rana). Viedol ich až do svojej smrti v marci 2008. Vtedy malo hnutie asi 16 000 členov a ovládalo zhruba tretinu Kolumbie, najmä juh krajiny. Financie získavalo z obchodu s drogami a prostredníctvom únosov a vydierania.