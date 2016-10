Poľsko zažije "čierny pondelok" v podobe protestov žien

V krajine však žije skoro 20 miliónov žien, hlásiacich sa ku katolíckej viere. Demonštrácie sa majú podľa denníka Gazeta Wyborcza konať vo Varšave, Gdansku, Krakove, Katoviciach, Lodži, Vroclave, Poznani či Olsztyne. Miestami sa počíta s akciami typu „feministický rečnícky pult“, „múr hnevu“, prechádzka „kritickej čiernej hmoty“ na bicykloch, prechádzka po korze alebo kurz jogy či vyšívanie.

Organizátorky zdôrazňujú, že zďaleka nejde len o potraty, ale že vláda konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), dominujúca v parlamente, ohrozuje práva žien aj ďalšie občianske slobody. „PiS likviduje umelé oplodnenie, zavádza antikoncepciu na recept, nechce sexuálnu výchovu v školách. V právach žien cúvame o desiatky rokov späť. Nápad so zákazom interrupcií, s trestaním žien a lekárov, je jednoducho nehumánny, ale PiS spláca dlh cirkvi,“ tvrdí aktivistka Marta Lempartová, podľa ktorej sa chystá stovka podujatí v 70 poľských mestách.

„Čierny pondelok“ má byť reakciou na rozhodnutie poľských poslancov, ktorí minulý mesiac v prvom čítaní podporili úplný zákaz umelého ukončenia tehotenstva. Súčasný zákon o interrupciách platí v silne katolíckom Poľsku od roku 1993 a patrí medzi najviac reštriktívne v Európe. Umožňuje umelé prerušenie tehotenstva v troch prípadoch: keď je ohrozený život alebo zdravie matky, ak prenatálne vyšetrenie odhalí nezvratné poškodenie plodu, alebo keď je otehotnenie dôsledkom znásilnenia alebo incestu.

Navrhnutý zákon počíta s ďalším sprísnením pravidiel. Potraty by podľa neho boli úplne zakázané s jedinou výnimkou, v prípade ohrozenia života matky. Lekárom, ktorí by vykonali nedovolený potrat, by hrozilo až päťročné väzenie.

V Poľsku sa uskutoční ročne menej ako 2 000 legálnych potratov. Mimovládne organizácie však odhadujú, že interrupciu podstúpi v zahraničí každý rok medzi 100 000 a 150 000 Poliek.