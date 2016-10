Taliansky expremiér Berlusconi je v nemocnici v USA

Berlusconi mal v Miláne vypovedať v súvislosti so svojimi neslávne známymi „bunga-bunga“ večierkami, ako aj aférou s neplnoletou tanečnicou z nočného klubu.

Bývalý taliansky líder a mediálny magnát je podľa správ miestnych médií v newyorskej nemocnici už od uplynulého piatka. Ďalšie pojednávanie s ním súd vytýčil na 15. decembra.

Berlusconi, ktorý vo štvrtok oslávi 80. narodeniny, sa v júni podrobil v Miláne operácii srdca. Pri takmer štvorhodinovom zákroku mu lekári nahradili nedostatočne funkčnú aortálnu chlopňu. Politik v minulosti čelil viacerým súdnym procesom týkajúcim sa daňových podvodov či obvinení, že mal pohlavný styk s neplnoletou osobou. Taliansky najvyšší súd ho však v roku 2015 pre nedostatok dôkazov oslobodil spod obvinenia z platenia za sex s neplnoletou osobou a zo zneužitia úradu na utajenie tejto záležitosti.

Politikovi so sklom ku škandálom, ktorý pre usvedčenie z daňového podvodu prišiel v roku 2013 aj o poslanecký mandát, momentálne hrozí ďalší súdny proces, a to vo veci marenia výkonu spravodlivosti. Spoločne s ďalšími 23 osobami je totiž obvinený z toho, že v kauze „bunga-bunga“ večierkov podplácal svedkov. Milánsky sudca teraz musí rozhodnúť, či sú dôkazy dostatočné na to, aby sa prípad dostal pred vyššiu inštanciu.