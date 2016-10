Orbán slávi neplatný triumf

Deväťdesiatosem percent Maďarov, ktorí v nedeľu prišli k urnám, odmietlo, „aby Európska únia mohla nariadiť povinné presídlenie osôb bez maďarského občianstva do Maďarska bez súhlasu maďarského parlamentu“. Platný hlas však odovzdalo len asi štyridsať percent oprávnených voličov, o desať percent menej, než je prah, pod ktorým Národná volebná komisia nemohla uznať referendum za platné.

Platné či neplatné, tým sa Orbán nedal vyrušovať. Hoci len donedávna burcoval za nadpolovičnú účasť, aby Budapešť vyslala čo najsilnejší signál Bruselu, napokon za najdôležitejšiu vydával výraznú prevahu hlasov proti kvótam. „Cieľom bolo naliať čistej vody do pohára, vyjasniť si, čo chcú Maďari v otázke masovej migrácie. A výsledok je taký, že tri milióny tristotisíc odmietlo nápad s prerozdeľovaním prisťahovalcov,“ vyhlásil včera v parlamente podľa agentúry MTI.

Premiér argumentoval tým, že keď v referende pred trinástimi rokmi na odobrenie vstupu do EÚ stačili tri milióny hlasov, tak o tristotisíc viac teraz musí byť dosť na rozhodnutie v migračnej otázke. Pravda, to už nepripomenul, že výsledky referenda o vstupe do EÚ boli oficiálne platné. Požiadavka nadpolovičnej účasti bola prijatá až neskôr. Presadil ju práve Orbánov Fidesz, keď prišiel k moci a chcel mať poistku proti prípadným opozíciou iniciovaným plebiscitom.

„Maďari písali v nedeľu dejiny, keďže od roku 1990 nikdy ani jedna strana nedostala takúto rozsiahlu podporu,“ citoval denník Népszabadság Orbána, podľa ktorého na podporu postoja vlády hlasovalo o milión občanov viac, než koľkí v roku 2014 volili Fidesz. Premiér si tak nenápadne prisvojil aj hlasy voličov krajne pravicovej strany Jobbik. Tá v kampani tiež aktívne vystupovala proti kvótam a v predvlaňajších parlamentných voľbách získala viac ako milión hlasov.

„Fidesz sa musel dlho potiť, kým našiel taký údaj, aby výsledok mohol komunikovať ako víťazstvo, hoci ide o očividné fiasko,“ povedal pre portál týždenníka HVG volebný expert ústavu Political Capital Róbert László. Argument, že tých, čo teraz povedali NIE, bolo viac, ako hlasujúcich za vstup do EÚ, Fidesz dokáže v rámci svojho tábora podať ako úspech, širšia verejnosť, ako aj únia však vidia, že ide o porážku," dodal.

Ak Fidesz vnímal referendum aj ako generálku na parlamentné voľby, ktoré sa budú konať najneskôr na jar 2018, tak výsledok ho nemohol potešiť. Agresívna protiutečenecká propaganda neúčinkuje až tak spoľahlivo, ako sa stratégovia vládnej strany nazdávali. „Ukázalo sa, že Fidesz nedokáže zmobilizovať viac voličov, ako je jeho vlastná voličská základňa plus voliči Jobbiku,“ povedal pre agentúru Reuters analytik ústavu Republikon Csaba Tóth.

Orbán uznal, že z právneho hľadiska referendum nezaväzuje parlament na zákonodarný krok, napriek tomu sľúbil, že výsledok Fidesz pretaví do ústavnej novely a „vôle ľudí dá zákonnú váhu“. Nie je to prvý raz, čo sa Fidesz chystá uzákoniť výsledok neplatného plebiscitu. Po príchode k moci v roku 2010 Orbánova strana ako prvý zákon presadila možnosť udeľovania dvojakého občianstva pre zahraničných Maďarov, hoci referendum o tejto otázke predtým skrachovalo na slabom záujme voličov. Svoj pohľad na tento sporný postup včera v parlamente premiér vysvetlil argumentom, že „tí, čo zostali doma, sa vyslovili, že dokážu žiť s rozhodnutím, ktoré sa zrodí“.

Socialisti, najsilnejšia strana demokratickej opozície, to však vidia inak. „Vy ste museli pozerať úplne iný film,“ reagoval na včerajšie parlamentné vystúpenie Orbána šéf poslaneckého klubu socialistov Bertalan Tóth. „Väčšina voličov vás prehliadla, päť miliónov ľudí, ktorí neprišli hlasovať, povedalo NIE politike Fideszu a Jobbiku.“

Podľa analytika Lászlóa však ani demokratická opozícia nemôže s čistým svedomím tvrdiť, že za ňou stojí viac ľudí ako za Fideszom a Jobbikom. „Maďari boli vystavení veľmi tvrdému vymývaniu mozgov a zdá sa, že väčšina z nich dokázala odolať intenzívnej nenávistnej kampani,“ povedal expert pre HVG. „Tí, čo zostali doma, však svojou neúčasťou nemuseli nevyhnutne protestovať, veď 30 až 40 percent voličov nikdy nechodí hlasovať,“ vysvetlil.

Hoci Orbán tvrdí, že vyzbrojený silným mandátom od aktívnych účastníkov maďarského referenda, bude teraz o to tvrdšie vyjednávať s Bruselom, Európska komisia neprejavila nijaký náznak znepokojenia. Jej hovorca Margaritis Šinas dal najavo, že Brusel vníma referendum ako neplatné. „Rešpektujeme demokraticky vyjadrenú vôľu ľudí v Maďarsku – rovnako tých, čo hlasovali, i tých, ktorí nehlasovali,“ povedal Šinas podľa televízie Euronew. „Ak by referendum bolo právne záväzné, náš komentár by bol, že sme výsledok zaznamenali. Pretože ho maďarská volebná komisia vyhlásila za neplatné, môžeme teraz tiež povedať, že sme toto rozhodnutie zaznamenali,“ do­dal.