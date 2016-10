Hurikán Matthew spreváza vietor s rýchlosťou 230 km/h, blíži sa k Haiti

O 5:00 SELČ sa stred nebezpečného hurikánu nachádzal asi 155 kilometrov južne od Tiburonu na najzápadnejšom cípe Haiti a 310 kilometrov juhozápadne od metropoly Port-au-Prince. Severným smerom sa pohyboval rýchlosťou 11 kilometrov za hodinu.

Výdatné dažde, ktoré živel sprevádza, začali v noci na utorok zaplavovať ulice západohaitských miest. Stred hurikánu by sa mal nad juhozápadným cípom Haiti prehnať za úsvitu miestneho času. Odtiaľ by sa mal ďalej presunúť nad východnú Kubu.

Haitské úrady sa ďalej pokúšajú o evakuáciu obyvateľov z oblasti, ktoré by mal hurikán zasiahnuť najsilnejšie. Mnohí z nich to však naďalej odmietajú, pretože nechcú opustiť svoj jediný majetok. Podľa niektorých predpovedí by mohol na niektorých miestach napršať až meter vody. V najchudobnejšej krajine Karibiku sa očakávajú rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy.

Jamajka sa najhoršiemu vyhne

Jamajka medzitým odvolala varovanie pred hurikánom. V platnosti zostáva varovanie pred tropickou búrkou. Podľa pôvodných predpovedí mal Matthew zasiahnuť východ Jamajky, podľa aktuálnych dát sa ale bude pohybovať o niečo východnejšie. „Unikli sme tomu najhoršiemu, ale ešte nie sme úplne v suchu,“ uviedol riaditeľ jamajskej meteorologickej služby Evan Thompson.

Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj medzitým oznámila, že na pomoc Haiti a Jamajke uvoľnila 400 000 dolárov (vyše 350 000 eur).

Z východnej časti Kuby už úrady preventívne evakuovali 316 000 ľudí. „Dvadsaťtisíc našlo prístrešie v útulkoch a 296 000 u svojich príbuzných,“ uviedol zástupca riaditeľa civilnej obrany ostrova Luis Ángel Macareno.

Kubánska vláda vyhlásila výstrahu pred hurikánom v šiestich východných provinciách, v ktorých sa nachádza aj druhé najväčšie mesto krajiny Santiago a americká vojenská základňa Guantánamo.

Matthew si od svojho vzniku vyžiadal už najmenej tri obete. Po 16-ročnom chlapcovi na ostrove Svätý Vincent a staršom mužovi v Kolumbii zahynul v utorok haitský rybár. Ďalšieho muža haitské úrady vyhlásili za nezvestného.

Po prechode nad východnou Kubou by mohol Matthew pokračovať smerom k Bahamských ostrovom. Zasiahnuť by mohol aj juh a východ Spojených štátov. Na určenie presnej trasy je ale podľa NHC ešte príliš skoro.

MZV varuje Slovákov pred hurikánom Matthew

Ministerstvo zahraničných vecí SR varuje pred hurikánom Matthew. Informuje o tom slovenské veľvyslanectvo v Havane na internetovej stránke rezortu diplomacie.

„Z južnej časti Karibského mora sa pohybuje severným smerom hurikán Matthew. Jeho prechod Jamajkou, Haiti a východnou časťou Kuby, kde sa za najohrozenejšie oblasti predpokladajú provincie Guantánamo a Santiago de Cuba, sa očakáva v priebehu utorka od skorých ranných hodín miestneho času. Sprevádzať ho má silný vietor a intenzívne dažde,“ uvádza rezort diplomacie.

Ak sa Slováci rozhodnú vycestovať do menovaných oblastí, mali by rátať s obmedzením vnútroštátnych letov a dopravných spojení medzi uvedenými karibskými ostrovmi.

„Podľa predpovedí meteorológov má hurikán následne pokračovať v strede týždňa smerom na Bahamy,“ upozorňuje ministerstvo.

Veľvyslanectvo ďalej vyzýva všetkých Slovákov, ktorí plánujú cestovať do týchto oblastí, aby pozorne sledovali správy na webových stránkach amerického Národného centra pre hurikány so sídlom v Miami na Floride a držali sa pokynov miestnych úradov.