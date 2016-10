Britský europoslanec: Chápem, ak bude únia na nás tvrdá

Verejne hovoríte, že ste sa museli s výsledkom referenda o brexite dlho vyrovnávať. Ako teraz vnímate, že váš tábor prehral s názormi, aké reprezentuje bývalý šéf Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage?

Charles Tannock

Poznám ho 17 rokov. Tak ako mňa aj Faragea zvolili do Európskeho parlamentu v roku 1999. Je to pravicový populista, dobrý rečník. Nemyslím si, že čo sa týka argumentácie, je práve hlboký intelektuál. Svoje argumenty však pozná dobre a vie ich jednoznačne prezentovať. Farage, podobne ako republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump, skúšal za posledné desaťročie, čo si môže dovoliť povedať. Zistil, že liberálny konsenzus nie až taký silný a môže ho vyzvať. Možno Farage bol aj sám prekvapený, že bol stále populárnejší a populárnejší. Umne miešal európsku a mimoeurópsku migráciu a dával ju za vinu Bruselu. Keď sa však pozriete na posledných 15 rokov, takmer 70 percent migrantov, ktorí prišli do Británie, bolo z neeurópskych krajín. Nemá to nič spoločné s EÚ, ale s rozhodnutím predchádzajúcich britských vlád. Farage však o tom nechcel hovoriť. Používal svoje argumenty a podarilo sa mu presadiť. Ja sa však necítim príliš viazaný výsledkom referenda.

Prečo?

Farage bol asi presvedčený, že v referende prehrá. Pred výsledkom hovoril, že keď 52 percent Britov povie áno únii, jeho boj sa nekončí. Keďže to bolo 52 percent proti EÚ, nie je to koniec príbehu pre proeurópsky naladených ľudí, ako som ja. Kampaň bola poznačená mnohými falošnými sľubmi a lžami. V referende, kde sú na výber len možnosti áno a nie, sa vám však oplatí klamať. Lebo to potrvá len krátko. Po referende môžete ďalšie desaťročia tvrdiť, že ste klamstvá v skutočnosti tak nemysleli. Nanešťastie to tábor, ktorý bol za zotrvanie Británie v EÚ, príliš nepochopil. Nepoužíval ani europoslancov, ako som ja, ktorí majú znalosti a vedeli by ľuďom vysvetliť, ako to je. Vraj by sme boli v konflikte záujmov, lebo by sme bojovali za to, aby sme v europarlamente zostali.

Aký bude ďalší postup Británie?

Sme tam, kde sme. Bývalý premiér David Cameron bol taký presvedčený, že referendum vyhrá, že nemal žiadny plán, keby to nevyšlo. Vláda teraz musí vytvárať nové ministerstvá a nájsť zdráhavých štátnych úradníkov, ktorí sú zvyčajne veľmi proeurópski. Teraz si musia takpovediac zapchať nos a náhle sa podieľať na ukončení 43 rokov trvajúceho britsko-európskeho projektu. Pán David Davis má ako štátny tajomník na starosti vystúpenie z EÚ a hovorí, že budeme mať vlastné obchodné dohody s Nemeckom či Francúzskom. Očividne veľmi dobre chápe, čo znamená colná únia EÚ. Ministri zjavne príliš veľa z technického hľadiska nevedia, ako to bude s brexitom. Učia sa však a majú okolo seba dobrých ľudí. Takže dúfam, že sa niekedy začiatkom roka 2017 spustí článok 50 Lisabonskej zmluvy (britská premiérka Teresa Mayová už ohlásila, že to bude do konca marca budúceho roku, poz. red.). Potom sa začnú rokovania o odchode a verím, že Londýn bude mať na stole jasný plán a stratégiu. Verím, že brexit bude mäkký, že nedôjde k pretrhaniu zväzkov.

Čo očakávate od EÚ?

Únia má dilemu. Keď bude príliš ústretová k Británii, aj keby konala v dobrej vôli, potom sa môže stať to, že aj Nemci sa budú pýtať, prečo sú v EÚ. Najmä v prípade, keby Británia odišla a zachovala si všetky výhody členstva, ale nič by ju to nestálo. V rokovaniach musí dôjsť aj na to, že odchod bude nejako potrestaný. Je to teda dilema. Samozrejme, je mojou prácou zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre Britániu. Neobviňujem však Európanov, že chcú hrať tvrdú hru. Keď skončíme toto stretnutie, idem priamo na írsku ambasádu, aby som získal občianstvo. Mám starú mamu z Írska. Môžem teda získať ich občianstvo, ak pôjde všetko podľa plánu.

Môže sa stať, že k brexitu vôbec nedôjde?

Je mimoriadne pravdepodobné, že brexit bude. Preto sa snažím o čo najlepšiu dohodu pre Britániu. Tomu, že brexit nebude, dávam maximálne päťpercentnú šancu. Jediný scenár, keď si to viem predstaviť, by bol, že po dvoch rokoch diskusií by veci vyzerali pre Britániu veľmi zle. Mohlo by byť druhé referendum, či akceptovať, alebo neakceptovať mimoriadne nepriaznivú dohodu. Premiérka Teresa Mayová však už povedala, že nebudú ani predčasné voľby, ani druhé všeľudové hlasovanie.

Bola by to asi mimoriadne riziková stratégia, ale možno niektoré vlády v únii pôjdu cestou, že sa budú snažiť o veľmi zlú dohodu. Azda budú dúfať, že bude ďalšie referendum.

Neviem. Musíte sa spýtať členských štátov. Povedal by som však, že sa budú snažiť o dohodu, ktorá bude pre Britániu čo možno najhoršia. V opačnom prípade by naozaj vytvárali pre úniu rizikovú situáciu. Neviem, či budú chcieť Britániu priamo potrestať. Nebol by to však úplne dobrý prístup a mnohých by nahneval.