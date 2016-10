Poľská premiérka sa dištancovala od úplného zákazu potratov

Szydlová tiež uviedla, že neschvaľuje kritické vyjadrenia ministra zahraničných vecí Witolda Waszczykowského na adresu desiatok tisíc žien, ktoré sa v pondelok zúčastnili protestov proti kontroverznému návrhu a obmedzovaniu práv žien. Pondelňajších protestov sa podľa AP zúčastnilo bezmála 100 000 ľudí.

„Považujem za zbytočné každé vyjadrenia, ktoré príliš jatria emócie. Pozvala som si na rozhovor pána ministra Waszczykowského a jasne som mu povedala, že takéto komentovanie udalostí neschvaľujem,“ povedala premiérka a dodala, že to isté sa týka aj ďalších ministrov.

Waszczykowski v utorok v televízii označil pondelkové protesty proti sprísnenie zákazu interrupcií za výsmech vážnym problémom. Happeningy a „hlúpe heslá“ podľa neho nepatria do debaty o živote a smrti. V pondelok protesty zľahčoval a demonštrantkám odkázal, „nech sa bavia“.

Od ministrových vyjadrení sa dištancovala aj hovorkyňa zákonodarcov vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Beata Mazureková. Ministrove slová označila za jeho súkromné ​​výroky. Szydlová sadištancovala takisto od návrhu na takmer úplný zákaz interrupcií. „Chcem povedať veľmi nahlas a jasne: vláda PiS nepracovala a nepracuje na žiadnom zákone, ktorý by zmenil existujúce predpisy,“ povedala premiérka a pripomenula, že návrh bol parlamentu predložený ako občianska iniciatíva.

V snemovni ho v prvom čítaní podporili práve poslanci a poslankyne PiS. Vládnuca strana má väčšinu v oboch komorách parlamentu.

Súčasný zákon o interrupciách platí v silne katolíckom Poľsku od roku 1993 a patrí medzi najviac reštriktívny v Európe. Umožňuje umelé prerušenie tehotenstva v troch prípadoch: keď je ohrozený život alebo zdravie matky, ak prenatálne vyšetrenie odhalí nezvratné poškodenie plodu, alebo keď je otehotnenie dôsledkom znásilnenia alebo incestu.

Navrhnutý zákon počíta s ďalším sprísnením pravidiel. Potraty by podľa neho boli úplne zakázané s jedinou výnimkou – v prípade ohrozenia života matky. Lekárom, ktorí by vykonali nedovolené potrat, by hrozilo až päťročné väzenie.

V Poľsku sa uskutoční ročne menej ako 2 000 legálnych potratov. Mimovládne organizácie však odhadujú, že interrupciu podstúpi v zahraničí každý rok 100 000 až 150 000 Poliek.