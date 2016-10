USA pália jeden z mostov spolupráce s Ruskom

"Kvôli plneniu dohody s Ruskom v záujme zníženia násilia, vytvorenia humanitárneho koridoru a potlačenia aktivít teroristických organizácií vrátane Islamského štátu a hnutia Al-Kajdá USA neľutovali síl.

Moskva však nebola schopná plniť záväzky, ktoré sama navrhla, a spolu s režimom v Damasku stavila na silu," cituje Reuters Johna Kirbyho, hovorcu rezortu zahraničia USA. Jedným z dôvodov kroku Washingtonu má byť napríklad najnovšie rozmiestnenie ruského raketového systému S-300 na základni v sýrskom Tartuse.

O stavení na silu, iba v opačnom garde, v utorok hovoril aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Podozrieva z neho v prvom rade niektorých amerických jastrabov vo washingtonskej administratíve, ktorí v Sýrii pripravujú „scenár s použitím vojenskej sily“. Podľa ministra od začiatku podkopávali ženevskú mierovú dohodu o Sýrii z dielne ministrov zahraničia Ruska a USA z 9. septembra.

„Svet stráca s Ruskom trpezlivosť,“ pokračoval v pondelok v obviňovaní Moskvy aj Josha Ernest, hovorca Bieleho domu, citovaný francúzskymi novinami Liberation. Vo vyhlásení tvrdil, že „neexistuje nič, o čom by mohli USA a Rusko diskutovať“. V diplomatickej reči to znamená, že niť dialógu sa pretrhla.

Ruský šéf diplomacie Lavrov mu vzápätí nepriamo odpovedal, keď tvrdil, že „zodpovední za terajšiu situáciu sú tí, ktorí – ako výsledok vnútropolitických sporov – nedokázali oddeliť teroristov od príslušníkov umiernenej opozície“.

„V súvislosti s udalosťami v Aleppe sa na Rusko sústredil celý svet. "Nezbavujeme sa zodpovednosti, ale zároveň dúfam, že svet zameria pozornosť aj iným smerom. V opačnom prípade by nemusel zbadať konanie tých, ktorí podporujú teroristov,“ cituje agentúra TASS Lavrova.

V tejto súvislosti stojí za zmienku pripomenúť slová Abu el-Ezoma, poľného veliteľa islamských teroristov z Džabat Al Nusra, pre noviny Kölner Stadt-Anzeiger. Na rovinu vyhlásil: „USA nás podporujú, ale nie priamo.“ Vzápätí nezabudol dodať, že „naša skupina dostáva podporu zvonku, ale žiadame dokonalejšie zbrane na dosiahnutie víťazstva vo vojne v Sýrii“.

Minister Lavrov situáciu dokreslil, keď v utorok pripomenul, že Američania nedokázali napríklad eliminovať teroristov často spolupracujúcich s tzv. umiernenou opozíciou pri ich útokoch na humanitárny konvoj OSN na dopravnej tepne Castello, známej dnes ako „cesta smrti“, spájajúcej Aleppo so „zvyškom sveta“.

Veľmi otvorený bol ešte niekoľko dní pred jednostranným rozhodnutím Washingtonu prerušiť spoluprácu o prímerí a tým aj plnenie dohody Kerry – Lavrov zo Ženevy Jevgenij Satanovskij, šéf Ústavu problematiky Blízkeho a Stredného východu.

„Dohodnúť sa s Američanmi o Sýrii je rovnaké, ako sa dohodnúť o delení Jupitera,“ povedal v rozhovore pre portál Zvezda Satanovskij. Príčinu postoja USA vidí v tom, že „Rusko pomáha udržať sa Asadovi a bránime zmiznutiu Sýrie z mapy sveta“.

„Skrížili sme cestu Washingtonu, Londýnu a Parížu, a teda je pochopiteľné, že sme v ich očiach zlí, a tak nás treba obviňovať z vojnových zločinov,“ dodal politológ.

Pochovaniu ženevskej americko-ruskej mierovej iniciatívy v Sýrii sa v utorok pokúsil zabrániť šéf diplomacie USA Kerry, podľa ktorého utorkové vyhlásenie jeho rezortu o ukončení spolupráce „sa nijako nedotkne existujúcej komunikácie zameranej na vzájomnú koordináciu protiteroristických operácií“.

Osobne to do Moskvy v telefonickom rozhovore tlmočil ruskému ministrovi Lavrovovi. Napriek najnovšiemu vyostreniu vzťahov však podľa denníka Liberation stále existujú fungujúce americko-ruské komunikačné kanály vrátane vojenských operácií v Sýrii. Konkrétne sa to týka leteckých aktivít v sýrskom vzdušnom priestore, ako aj pozemnej spravodajskej činnosti s cieľom predísť akýmkoľvek incidentom.