Povedie žena z východnej Európy OSN?

Okrem nej sú podľa viacerých diplomatických zdrojov stále v hre najmä bývalý portugalský premiér António Guterres a slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Prvý zatiaľ vyhral všetky kolá indikatívneho hlasovania.

Šéf slovenskej diplomacie sa zase vyprofiloval ako jeden z hlavných favoritov z východnej Európy. Z tohto regiónu ešte nikdy generálneho tajomníka globálnej organizácie nezvolili.

Po mesiacoch špekulácií však Georgievovú na post šéfky OSN podporila vláda v Sofii. Tá sa odvrátila od doterajšej bulharskej kandidátky Iriny Bokovovej, pretože šéfka UNESCO nezískala v Bezpečnostnej rade OSN v piatich kolách indikatívneho hlasovania dostatočnú podporu.

Georgievová síce vstúpila do boja na poslednú chvíľu, ale v kuloároch sa skloňuje jej podpora zo strany viacerých krajín, pravdepodobne vrátane stálych členov BR OSN. Bulharka má veľmi silnú pozíciu v Európskej ľudovej strane. Mnohí konzervatívci v EÚ ju dlhodobo vyzývali, aby kandidovala, na jej strane je podľa všetkého aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Zo strednej Európy za ňu lobuje Maďarsko.

"Stále tu boli špekulácie o kandidátovi, ktorý bude akousi divokou kartou,“ uviedol pre Pravdu Martin Edwards, riaditeľ Centra pre štúdie OSN a globálneho riadenia na Seton Hall University v New Jersey.

Odborníci sa zhodujú, že Georgievová musí cítiť podporu, keď do boja išla. Ale nič nemá jasné. Atmosféra v OSN je momentálne otrávená najmä rokovaniami o vojne v Sýrii a s tým súvisiacim sporom medzi Západom a Ruskom. Mocnosti preto ťažšie hľadajú kompromisy aj v iných otázkach.

Proces výberu generálneho tajomníka OSN však stále beží. Dnes sa koná pravdepodobne posledné neverejné indikatívne hlasovanie. Potom sa už budú rozdávať červené karty. Bude teda verejne známe, proti komu majú výhrady piati členovia BR OSN s právom veta.

Pred hlasovaním niečo naznačil veľvyslanec Ruska v OSN Vitalij Čurkin. Do istej miery vymedzil kritériá, ktoré v tejto chvíli kladie Moskva na kandidátov.

"Veríme, že na rade je východná Európa, aby dodala ďalšieho generálneho tajomníka,“ uviedol Čurkin na tlačovej konferencii. "Boli by sme radi, keby to bola žena,“ vyhlásil ruský diplomat.

Čurkin však zároveň uviedol, že novým šéfom OSN by mal byť najlepší kandidát a mal by byť v organizácii populárny. Zároveň pripomenul, že Rusko by malo byť dostatočne zastúpené v sekretariáte OSN. Očakáva sa, že bez ohľadu na to, kto bude novým generálnym tajomníkom, Moskva bude žiadať, aby sa jej diplomati dostali do vrcholných funkcií.

Čo znamenajú slová Čurkina o východnej Európe a žene? To sa ukáže až pri hlasovaní. Tieto kritéria spĺňajú Georgievová a Bokovová, ktorá zatiaľ odmieta odstúpiť. A ešte aj bývalá moldavská ministerka zahraničných vecí Natalia Ghermanová, ktorej však nikto nedáva žiadnu šancu na dobrý výsledok.

Georgievová má teraz mesačné neplatené voľno. V pondelok vystúpila v OSN so svojou predstavou, ako by chcela riadiť organizáciu. „Dokážem prinášať výsledky,“ citovala agentúra AP z prejavu Georgievovej.

„Úspešne som riadila reformy, vďaka ktorým boli potom organizácie energickejšie. Vždy bolo súčasťou mojej činnosti odhodlanie so zameraním na výsledky a vždy si to vyžadovalo diplomaciu nasmerovať rozdielne národné záujmy k spoločnému cieľu,“ uviedla Georgievová, ktorá od roku 2010 pôsobí v Európskej komisii a bola aj podpredsedníčkou Svetovej banky.

Funkčné obdobie súčasného generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna sa končí 31. 12. Prepokladá sa, že BR OSN predloží svojho kandidáta na nového šéfa celosvetovej organizácie Valnému zhromaždeniu do konca októbra.