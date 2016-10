Poľská vláda sprísnenie zákona o interupciách nepodporí

Gowin podľa agentúry AP konštatoval, že protesty žien „nás primali zamyslieť sa a naučili nás pokore“.

Obdobne sa medzičasom vyjadril aj predseda poľského Senátu Stanislaw Karczewski. Ten povedal, že horná komora poľského parlamentu nebude vyvíjať nijakú iniciatívu v prípade návrhu sprísnenia platného zákona o potratoch.

Návrh zákona platiaci bez výnimiek aj pre obete znásilnenia či ženy, ktorých životy sa pre tehotenstvo ocitnú v ohrození, schválili koncom septembra poslanci dolnej komory parlamentu v prvom čítaní.

V prípade jeho definitívneho schválenia by bolo vykonávanie umelých prerušení tehotenstva v Poľsku úplne zakázané a lekárom, ktorí by tento zákrok vykonali, ale aj ženám, ktoré by ho podstúpili, by hrozili väzenské tresty.

Hroziace sprísnenie legislatívy v tejto oblasti vyvolalo v Poľsku rozsiahle protesty. Poľská legislatíva je v predmetnej oblasti už teraz jednou z najprísnejších v Európe. Interrupcia je totiž v Poľsku ilegálna s výnimkou troch prípadov: keď tehotenstvo ohrozuje život alebo zdravie ženy, keď je následkom trestného činu – incestu či znásilnenia – alebo v prípade poškodenia plodu.