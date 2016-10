V Bruseli dobodali dvoch policajtov, hovoria o terorizme

„Z doterajších poznatkov máme dôvod sa domnievať, že ide o teroristický čin,“ povedal novinárom bez ďalšieho spresnenia hovorca prokuratúry Eric Van Der Sypt. Ku zraneným policajtom len poznamenal, že ich život nie je ohrozený.

Verejnoprávna stanica RTBF uviedla, že útočník bodol jedného policajta do krku a druhého do brucha. Násilník utiekol, ale čoskoro ho chytili iní policajti. Bránil sa zatknutiu a zlomil nos jednému policajtovi, ktorý útočníka strelil do nohy. Stalo sa to v štvrti Schaerbeek, kde žije veľa moslimov, predovšetkým tureckého pôvodu.

Incident oživil obavy, že sa do Belgicka vracia terorizmus. V marci džihádisti na bruselskom letisku Zaventem a v metre zabili 32 ľudí a viac ako 300 ďalších zranili. V auguste v belgickom Monse polícia zastrelila muža, ktorý mačetou vážne zranil dvoch policajtov za pokriku ‚Alláhu akbar‘ (Boh je veľký). V septembri napadol nožom jeden muž arabského pôvodu ďalších dvoch policajtov v bruselskej štvrti Molenbeek, ktorá je považovaná za baštu radikálneho islamu v Belgicku.