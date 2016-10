Rusi pritvrdili, v USA sa čudujú

Vzápätí v pondelok USA prerušili spoluprácu s Ruskom o prímerí v Sýrii. V amerických médiách sa objavili titulky: USA si myslia, že systém ruskej protivzdušnej obrany v Sýrii bude mieriť na nich alebo Kremeľ hádže Obamovi rukavicu.

Prítomnosť komplexu Gladiator v Sýrii tak spôsobila ešte väčšie ochladenie vzťahov medzi oboma veľmocami, ktoré väčšina pozorovateľov charakterizuje ako najhoršie od skončenia studenej vojny. Navyše Moskva reagovala zrušením dohody s Washingtonom o nezvratnej likvidácii plutónia na vojenské účely. Konkrétne ruský prezident Vladimir Putin predložil poslancom Dumy návrh zákona, ktorý obsahuje aj päť podmienok, splnením ktorých podmieňuje návrat k jadrovému odzbrojeniu. USA ich už odmietli. Rusi tak pritvrdili a USA sa čudujú.

„Proti komu sú namierené rakety komplexu S-300, keď sýrski povstalci nemajú letectvo? Neviem o tom, že by Islamský štát alebo Al-Kajdá mali lietadlá. Možno však Rusi majú iné spravodajské informácie, o čom pochybujem,“ pokúsil sa o iróniu tlačový tajomník Bieleho domu Josh Ernest citovaný Reuters. Na druhej strane šéf diplomacie USA John Kerry sa v utorok počas rokovania v Bruseli obrátil k ruským občanom a presviedčal ich, že „NATO je obrannou alianciou a jej cieľom nie je oslabovanie a zastrašovanie Ruska, ako o tom niekedy hovoria ruskí lídri“.

Reagovalo aj Rusko. Konkrétne však na rozmiestnenie Gladiatora v Sýrii, ktorý dokáže likvidovať nielen nepriateľské rakety s plochou dráhou letu, ale aj nízko letiace drony využívané islamskými teroristami v Sýrii aj na bombardovanie pozícií protivníka. Podľa Rusov je však systém S-300 predovšetkým obrannou zbraňou.

„Mobilný viackanálový protilietadlový raketový systém S-300 je výlučne obranná zbraň a nikoho neohrozuje. Už dávnejšie sa v oblasti nachádzala jej morská modifikácia Fort, ktorým je vyzbrojený krížnik Moskva, a nik sa neozval,“ cituje agentúra RIA Novosti hovorcu ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova. Pritom spomínané ticho bolo aj po rozmiestnení S-300 vo Venezuele v roku 2013. A Rusi to ani netajili. Rovnako ako sa bez reakcie zaobišiel aj avizovaný plán Moskvy dodať do konca roku 2016 protilie­tadlový raketový systém S-300 do Egypta. Napokon o nasadení S-300 v Sýrii otvorene hovoril aj prezident Vladimir Putin. Po tom, čo 25. novembra 2015 Turci zostrelili v Sýrii ruský bombardér SU-24, osobne informoval o nasadení komplexu Gladiator aj na sýrskej základni Hmeymi. S tým, že „podobný prípad sa už nebude opakovať“.

Je tu však ešte jeden možný dôvod rozmiestnenia ruského raketového systému S-300. Americký denník Washington Post už informoval o možnom pláne B. Obsahuje možnosť použiť americkú vojenskú silu proti sýrskym vládnym jednotkám vrátane bombardovania raketami s plochou dráhou letu všetkých dráh na letiskách. Podľa novín o tom v minulých dňoch rozhodovali spoločne zástupcovia nielen vlády USA, ale aj predstavitelia CIA a zástupcovia Zboru náčelníkov štábov. Moskva vzápätí v tejto súvislosti pripomenula nielen Američanom súčasnú realitu a pokúsila sa o ich "návrat na zem“.

„Podľa viacerých zdrojov v súčasnosti operuje v Sýrii 20 až 40 lietadiel ruských leteckých síl. Na druhej strane majú USA na palubách lodí v okolí Sýrie dve letecké skupiny, ktoré disponujú 140 bojovými strojmi. A to je dôvod, prečo ruský vojenský kontingent v Sýrii potrebuje doplniť obrannú schopnosť v prípade útoku letectva USA a rakiet s plochou dráhou letu,“ informoval vojenský odborník Anatolij Cyganok citovaný agentúrou RIA Novosti.

Podľa najnovšieho vydania novín The Wall Street Journal sa napriek ochladeniu vzťahov s Ruskom usilujú USA o obnovenie kontaktov týkajúcich sa sýrskeho konfliktu.

„Obamova administrácia začína od začiatku budovať vzťahy s Ruskom v atmosfére diplomatickej roztržky, ktorá vypukla tento týždeň kvôli Sýrii,“ konštatujú noviny s tým, že „administrácia čelí jednému z najkompliko­vanejších zahraničnopoli­tických problémov, a to iba tri mesiace pred nástupom nového prezidenta USA do Bieleho domu“.