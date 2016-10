Favoritmi na Nobelovu cenu za mier sú podľa stávok grécki ostrovania

ČTK |

Obyvatelia gréckych ostrovov, ktorí pomáhajú migrantom po strastiplnej ceste cez Stredozemné more do Európy, a dobrovoľní záchranári v Sýrii sú podľa stávkových kancelárií najväčšími favoritmi na zisk tohtoročnej Nobelovej ceny za mier. Uviedla to agentúra AP. Laureát ocenenia bude vyhlásený v piatok o 11:00 SELČ v nórskej metropole Oslo.