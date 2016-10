De Mistura: Východné Aleppo môže byť do konca roka zničené

Osobitný vyslanec OSN generálneho tajomníka pre Sýriu Staffan de Mistura informuje médiá o plánovaných rozhovoroch so sýrskou delegáciou.

Povedal, že je pripravený osobne eskortovať bojovníkov z Frontu dobytia Sýrie (bývalej An-Nustry), ak pristúpi na to, že z Aleppa odídu. Námestník ruského ministra zahraničia Michail Bogdanov povedal, že Rusko tento de Misturov návrh podporuje.

„Pri zachovaní súčasného stavu bude časť Aleppa za dva alebo za dva a pol mesiaca úplne zničená. Hovoríme hlavne o starom meste. Zabité budú tisícky sýrskych civilistov,“ povedal de Mistura.

V Sýrii 19. septembra skončilo prímerie vyjednané USA a Ruskom a vo východnom Aleppe, ktoré ovláda opozícia, sa od 22. septembra intenzívne bojuje. Podľa de Misturu tam odvtedy zahynulo 376 ľudí a vyše 1 200 osôb bolo zranených.

Septembrové prímerie okrem iného predpokladalo, že USA presvedčí takzvanú umiernenú opozíciu jasne sa oddeliť od teroristických skupín. V oblasti Aleppa pôsobí tiež bývalá An-Nusra. De Mistura ju vo štvrtok požiadal, aby z východnej časti mesta odišla. Podľa neho je na mieste asi 900 bojovníkov tejto skupiny. „Ak sa rozhodnete odísť aj s vašimi zbraňami, som pripravený vás osobne odprevadiť,“ povedal de Mistura. Bogdanov k tomu povedal, že „bol najvyšší čas“.

De Mistura požiadal tiež sýrsku armádu a jej spojenca Rusko, aby v prípade odchodu An-Nusry zastavili útoky. Sýrska armáda v stredu oznámila, že obmedzí nálety na Aleppo, aby umožnila civilistom odísť a dopraviť na miesto humanitárnu pomoc.

Rusko cez víkend dopravilo do Sýrie protiraketový systém S-300 a jeho ministerstvo obrany vo štvrtok upozornilo USA, že Spojené štáty by si mali dobre rozmyslieť útoky na pozície sýrskej armády, pretože takéto útoky by ohrozili tiež ruských vojakov. Ministerstvo uviedlo, že obsluha protiraketového systému nebude mať čas určiť presnú dráhu rakiet alebo miesto, odkiaľ boli vypálené.